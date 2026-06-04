Nu există încă susținere pentru formula de guvernare dorită de Nicușor Dan, un premier care nu provine din rândul partidelor parlamentare și miniștri tehnocrați.

Președintele a purtat în aceste zile discuții cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Dominic Fritz, pentru a obține susținerea pentru Eugen Tomac în funcția de premier și pentru un guvern tehnocrat, formulă pe care și-o dorește șeful statului, spun surse de la Cotroceni.

Printre miniștrii propuși de președinte, potrivit unor surse din partide, ar putea fi secretarul de stat Luca Niculescu la Ministerul de Externe, diplomatul Mihnea Moțoc la Apărare, care a mai condus acest minister în trecut, arhitectul Șerban Țigănaș la Dezvoltare, economistul BNR, Șerban Matei, la Finanțe și consilierul prezidențial Radu Burnete ca vicepremier.

Surse de la Cotroceni și din PSD spun că social-democrații ar fi de acord cu o asemenea formulă tehnocrată, i-a spus președintelui chiar Sorin Grindeanu. Doar că PSD are condiții: în funcții inferioare din Guvern - de pildă, secretarii de stat - să fie oameni politici. O variantă pe care liberalii o resping categoric.

Potrivit unor surse liberale, Ilie Bolojan i-a spus președintelui că PNL nu va vota un Guvern, chiar și tehnocrat, cu oameni susținuți din umbră de PSD. Același lucru i-a spus și Dominic Fritz șefului statului, spun surse din USR. Iar cei doi lideri i-au transmis lui Nicusor Dan să ceară celor din PSD să-și asume mandatul de formare a Guvernului.

Sorin Grindeanu i-a transmis președintelui că fară USR, PNL și AUR, ar putea obține Eugen Tomac voturile pentru investitură. Cum nu s-a ajuns la un consens, ar putea dura încă o săptămână să avem o desemnare de premier.