Analiștii nu se așteaptă totuși la progrese majore, deoarece agenda este încărcată cu subiecte delicate. Iar interesele celor două mari puteri sunt în dezacord în mai toate dosarele.

Donald Trump a ajuns miercuri după-amiază în capitala Chinei, la nouă ani după precedentă să vizită la Beijing. Agenda discuțiilor este stufoasă.

Reporter: Credeți că Beijingul trebuie să intervină pe lângă iranieni? Credeți că poate ajuta în vreun fel?

Trump: N-aș zice că Iranul este unul dintre subiectele de discuție (cu Xi Jinping), pentru că situația din Iran o avem sub control.

Ryan Hass, directorul Centrului pentru China al Brookings Institution: „Cred că pentru ambele țări ar fi de dorit ca războiul să se fi încheiat chiar de marți, dacă ar fi posibil. Cu toate acestea, nu cred că Beijingul se simte deosebit de îngrijorat de evoluția evenimentelor. Cu cât războiul se prelungește, cu atât China beneficiază mai mult în anumite privințe. Conflictul menține Statele Unite ocupate și distrase, departe de zona de interes a Chinei. Duce la epuizarea suplimentară a munițiilor americane și a altor resurse militare și crește cererea pentru produse de energie curată, domeniu în care China este furnizorul dominant la nivel mondial”.

Însă, oricât ar vrea Trump să ocolească elefantul din cameră, China este cel mai important client pentru țițeiul iranian.

Jurnaliștii CNN s-au apropiat zilele trecute de o rafinărie situată la 3 ore distanță de Beijing. Rapid a devenit limpede că nu erau bineveniți.

O dubă neagră i-a flancat cât timp au trecut pe lângă instalația petrolieră, blocând perspectiva către rafinăria vizată de sancțiuni americane pentru import ilegal de petrol iranian. E clar că sancțiunile n-au împiedicat rafinăriile din China să prelucreze petrolul iranian adus, chiar și în toiul războiului, cu așa-numita flotă-fantomă.

Trump: „Aș spune că, mai presus de orice, va fi vorba despre comerț”.

Nu e de mirare ca Trump este însoțit de o ampla delegație de oameni de afaceri, între care Elon Musk și Tim Cook, șefii Tesla și Apple.

Henrietta Levin, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, cercetător principal în domeniul studiilor privind China: „Administrația urmărește să convingă Beijingul să cumpere mai multe produse agricole americane, în special soia. Statele Unite caută aceste câștiguri economice rapide care să se resimtă în anumite comunități din țară, înaintea alegerilor din noiembrie”.

Pentru chinezi, situația Taiwanului este un element central al discuțiilor. Trump a autorizat în decembrie vânzarea de arme în valoare de 11 miliarde de dolari către Taipei, dar a amânat livrările. China consideră insula parte integrantă a teritoriului său și nu a exclus recurgerea la forță pentru a încheia „reunificarea”.

În delegație este și secretarul de stat Marco Rubio, aflat sub sancțiuni impuse de chinezi de pe vremea când era senator. Ca să-l poată primi în țară, Beijinul a folosit un artificiu: a schimbat modul în care este scris numele lui Rubio cu caractere chinezești.

Pentru că drumul să nu-l obosească prea mult, Rubio a călătorit îmbrăcat într-un trening gri, identic cu cel purtat de fostul dictator al Venezuelei, Nicolas Maduro, când a fost capturat și dus în Statele Unite.