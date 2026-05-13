„Lasers: Bing, bing”. Postările bizare ale lui Trump pe Truth Social reaprind întrebările despre starea sa mentală

Doar luni seara, contul Truth Social al lui Donald Trump a difuzat aproximativ 50 de mesaje - inclusiv unele duplicate -, videoclipuri, capturi de ecran şi caricaturi, însă nu postări scrise de către el.
Aceste conţinuturi privesc convingerea sa - fără nicio bază - că a „câştigat” alegerile prezidenţiale din 2020.
Ele ilustrează ranchiuna pe care i-o poartă fostului preşedinte democrat Barack Obama şi voinţa de a se răzbuna pe alţi adversari politici, ca de exemplu Hillary Clinton.
„PARI COMPLET ŢICNIT, BĂTRÂNE”
Obama este „o forţă demonică”, scrie într-unul dintre mesajele repostate luni seara de către Donald Trump, în care îl vizează şi pe fostul director FBI James Comey, una dintre ţintele regulate ale miliardarului.
„Pari complet ţicnit, bătrâne”, a reacţionat Comey într-un interviu acordat CNN marţi şi a catalogat drept „delirante” aceste postări „obsesive postate în mijlocul nopţii”.
Marţi dimineaţa, cu câteva ore înaintea unei vizite foarte importante în China, republicanul în vârstă de 79 de ani a reluat valul de mesaje.
El a postat, între altele, un grafic care laudă nivelul-record al Bursei, imaginea unui avion distrus de un laser tras dintr-un vapor, cu explicaţia foto „Lasers: Bing, bing, n-a mai rămas nimic” şi o caricatură care îl insultă pe guvernatorul democrat al statului Illinois (nord), J.B. Pritzker, înfulecând „junk food”.
Miliardarul a difuzat, de asemenea, două mesaje al căror autor este.
Într-unul anunţă „discuţii” enigmatice cu Cuba, iar în celălalt apără cu virulenţă renovarea unui bazin reflectorizant de lângă monumentul dedicat lui Abraham Lincoln, unul dintre locurile emblematice ale Washingtonului.
Donald Trump a atacat mai ales cotidianul The New York Times (NYT), care a subliniat atribuirea prea puţin transparentă a acestui şantier şi a dezvăluit că costul acestuia este cu mult mai mare decât previziunile.
Preşedintele republican - un fost promotor imobiliar - care s-a lansat cu mare pasiune în mari lucrări atât la Casa Albă, cât şi în alte părţi, a difuzat o imagine generată de inteligenţa artificială (AI) în care foştii preşedinţi democraţi Barack Obama şi Joe Biden fac baie în bazinul respectiv, în mijlocul gunoaielor, cu mesajul „debilii democraţi iubesc canale de scurgere”.
CAPACITATEA MENTALĂ DE A CONDUCE SUA
Potrivit unui sondaj recent realizat pentru The Washington Post (WP) şi ABC News de Ipsos, 59% dintre persoanele intervievate consideră că Donald Trump nu are capacitatea mentală să conducă Statele Unite, iar 55% consideră că nu are sănătatea fizică necesară în acest sens.
Cel mai bătrân preşedinte ales vreodată în Statele Unite dă însă asigurări că este în plină formă.
„Mă simt ca acum 50 de ani. E o nebunie”, a tunat el luni.
„Sunt o persoană extraordinar de strălucitoare”, scria el la 22 aprilie pe Truth Social.
Casa Albă a anunţat luni că el va face, la 26 mai, o vizită medicală şi dentară la Spitalul Militar Walter Reed, în apropiere de Washington.
Aceasta urmează să fie a treia vizită medicală de acest fel de la întoarcerea sa la Casa Albă, în urmă cu aproape un an şi jumătate.
