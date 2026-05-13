„Lasers: Bing, bing”. Postările bizare ale lui Trump pe Truth Social reaprind întrebările despre starea sa mentală

Doar luni seara, contul Truth Social al lui Donald Trump a difuzat aproximativ 50 de mesaje - inclusiv unele duplicate -, videoclipuri, capturi de ecran şi caricaturi, însă nu postări scrise de către el.

Aceste conţinuturi privesc convingerea sa - fără nicio bază - că a „câştigat” alegerile prezidenţiale din 2020.

Ele ilustrează ranchiuna pe care i-o poartă fostului preşedinte democrat Barack Obama şi voinţa de a se răzbuna pe alţi adversari politici, ca de exemplu Hillary Clinton.

„PARI COMPLET ŢICNIT, BĂTRÂNE”

Obama este „o forţă demonică”, scrie într-unul dintre mesajele repostate luni seara de către Donald Trump, în care îl vizează şi pe fostul director FBI James Comey, una dintre ţintele regulate ale miliardarului.

„Pari complet ţicnit, bătrâne”, a reacţionat Comey într-un interviu acordat CNN marţi şi a catalogat drept „delirante” aceste postări „obsesive postate în mijlocul nopţii”.

Marţi dimineaţa, cu câteva ore înaintea unei vizite foarte importante în China, republicanul în vârstă de 79 de ani a reluat valul de mesaje.

El a postat, între altele, un grafic care laudă nivelul-record al Bursei, imaginea unui avion distrus de un laser tras dintr-un vapor, cu explicaţia foto „Lasers: Bing, bing, n-a mai rămas nimic” şi o caricatură care îl insultă pe guvernatorul democrat al statului Illinois (nord), J.B. Pritzker, înfulecând „junk food”.