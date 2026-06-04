Acolo, mâncarea este pregătită din ingrediente cultivate aproape de casă. Oamenii produc împreună mâncarea și se bucură de produse proaspete și sănătoase. La final, economia locală crește, iar mediul este mai puțin afectat.

Un nou episod al campaniei Pro Viitor!

Poposim în Ciumani, un loc pitoresc din județul Harghita. Comuna este așezată în inima Ținutului Secuiesc și a fost binecuvântată cu păduri nesfârșite de molid și brad, pajiști alpine și fânețe bogate. Pe dealuri și în păduri cresc felurite plante sănătoase, cu un gust aparte. Femeile din sat pregătesc din ele, de când se știu, gemuri, siropuri și tincturi. De câțiva ani, însă, o fac împreună.

Intrăm în bucătăria pe care o împart 20 de gospodine din Ciumani. Fosta școală din sat, lăsată de izbeliște, a fost transformată în urmă cu câțiva ani într-un spațiu de gătit. Autoritățile locale, împreună cu asociația din sat, au cumpărat echipamente performante pe care le poate folosi oricine.

Când nu sunt în bucătărie, femeile grădinăresc. Cultivă chiar ele fructele și legumele pe care le folosesc în gemuri și conserve. Doamna Zsuzsanna este farmacistă, dar serile și weekendurile și le petrece printre plante sau în bucătărie.

LASZLO MARTON, primarul comunei Ciumani: „Când am început, ideea era ca gospodinele de acasă să mai câștige niște bani. Fiecare idee care prinde rădăcini într-o comunitate face să înflorească și comunitatea, și localitatea.”

Când produsele sunt cultivate aproape de locul în care sunt pregătite, transportul este mai scurt, așadar și poluarea este limitată. Ori de câte ori alegem să mâncăm produse locale, avem grijă nu doar de sănătatea noastră, ci și de mediu.

Facem o oprire și în curtea lui Gyöngyvér, lângă Miercurea-Ciuc. Zeci de căprițe și oi pasc fericite în spatele fermei. Din laptele lor apar brânzeturi fine, făcute după gustul proprietarei, care a studiat arta lactatelor în străinătate. Ne-a așteptat cu brânză cu leurdă și o variantă cu prune afumate și nuci.

Produsele ei ajung în cantități mici în băcănii din țară. Și nu vrea să mărească producția, pentru că ține la ritmul firesc al naturii și nu forțează animalele să dea mai mult lapte.

Ritmul naturii este și secretul multor comunități de succes care valorifică împreună resursele locale. Am ajuns pe Valea Târnavei Mari, la Cristuru Secuiesc, în zorii zilei. În ferma lui Attila este agitație. Este ora mulsului.

În scurt timp, în fața fermei ajunge și cisterna care preia laptele proaspăt. În urmă cu câțiva ani, Attila a devenit membru al cooperativei din oraș și, de atunci, grija lui este legată doar de bunăstarea animalelor.

ATTILA SZOCS, fermier: „Fabrica și asociația ne ajută foarte mult cu partea de vânzare a laptelui și primim un preț mai ridicat.”

Attila este unul dintre cei 140 de asociați din zona Cristurului Secuiesc. În 2010, au cumpărat fabrica de lactate din oraș, lăsată în paragină, și au echipat-o împreună. Și-au dat seama că doar așa pot răzbi.

După ce trec pe la toți producătorii, cisternele ajung în curtea fabricii. Laptele intră imediat în producție și, în aceeași zi, se transformă în unt, telemea, cașcaval și urdă, care ajung și în alte județe. Cei din cooperativă se ocupă și de marketing, și de vânzarea produselor.

ENIKO FAZAKAS, directoarea fabricii de lactate: „Sunt motivați, au un cuvânt de spus în viața cooperativei, au drepturi și pot să decidă ce preț are laptele.”

În acest fel, oamenii se ajută unii pe alții, cresc împreună și dezvoltă, totodată, și zonele în care s-au născut. Iar clienții sunt tot mai încântați de astfel de produse, pe care le consideră mai sănătoase și cu un gust mai bun.