Regimul lui Nicuşor Dan începe să semene cu regimul autoritar al lui Carol al II-lea, iar Eugen Tomac pare un perfect Guţă Tătărescu. Preşedintele a inaugurat astăzi o perioadă de pericol pentru democraţie, atunci când a spus că este nevoit să numească un guvern tehnocrat pentru că 'partidele nu s-au înţeles'. Această exprimare este plină de imoralitate şi prevestitoare de dictatură. Într-o democraţie funcţională, guvernele sunt rezultatul majorităţilor parlamentare, nicidecum rodul voinţei unei persoane, fie ea şi preşedintele statului. Ceea ce nu a înţeles Nicuşor Dan este un lucru elementar într-un stat democratic: dacă partidele nu pot forma o majoritate, alternativa este organizarea de alegeri anticipate, nu preluarea puterii de către o persoană", a scris Peiu pe Facebook.

În opinia acestuia, "Eugen Tomac nu este un tehnocrat, căci el nu este remarcat în niciun domeniu, el este un activist de partid".

"Tomac nu este nici independent căci el este preşedinte de partid (PMP-1,8% din voturi la ultimele alegeri). Mai mult, Tomac este fix reprezentantul lui Dan, căci îi este consilier. Cariera politică a lui Tomac este în întregime purtată pe sub fustele fostului preşedinte Băsescu (vechi şi abil turnător la securitate sub numele de cod Petrov). Dacă vreţi să înţelegeţi guvernul 'independent' Tomac, veţi vedea că va semăna foarte mult cu guvernul 'independent' carlist al lui Guţă Tătărescu, în care erau atât ţărăniştii Mihai Ralea, Petre Andrei, Grigore Gafencu şi Mihail Ghelmegeanu, cât şi a liberalii Victor Slăvescu, Ion Nistor sau Constantin Angelescu. Mai mult, Tătărescu şi-a început cariera ca 'liberal' etatist, şi-a continuat-o ca locotenent al lui Carol al II-lea şi şi-a terminat-o drept ministru în guvernul comunist al lui Petru Groza, mai apoi ajungând în temniţă. Pentru a înţelege independenţa unui eventual premier Tomac, iată un citat edificator din Alexandru Vaida Voievod, care spunea despre Tătărescu: 'râde când regele râde şi plânge când regele e întristat'", a adăugat Peiu.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcţia de premier.

Potrivit Constituţiei, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.