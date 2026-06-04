Alegerea lui Eugen Tomac nu este una întâmplătoare, acesta fiind un profil greu de atacat de către partidele de dreapta”, explică Pîrvulescu.

Politologul subliniază că președintele a desemnat un prim-ministru „independent de partide, dar nu de politică”, care beneficiază de o poziție unică: acesta nu poate fi respins ușor nici de PNL (PDR), nici de USR, având în vedere trecutul său politic legat de negocierile cu PDL și candidatura pe listele USR.

„Este un guvern prezidențial și independent... care foarte probabil va reuși să obțină votul de învestitură”, afirmă politologul, bazându-se pe existența unui nucleu de susținere parlamentară ce va fi completat de aleși din PNL și USR.

Un „guvern la termen” și pactul de stabilitate

În ceea ce privește durata de viață a acestui cabinet, Pîrvulescu este de părere că ne aflăm în fața unui „guvern la termen”. Există așteptarea ca partidele politice să își asume, formal sau informal, un angajament de stabilitate: „Nu vor vota o moțiune de cenzură până în primăvara-vara anului viitor”. Totuși, succesul acestuia va depinde masiv de prestația miniștrilor și de capacitatea lor de a nu intra în conflicte politice.

Care va fi poziția lui Ilie Bolojan

Întreaga opinie publică se întreabă care va fi soarta politică a lui Ilie Bolojan și cum se va poziționa acesta. Pîrvulescu crede că Bolojan a fost informat în prealabil de președintele Dan despre această posibilitate, însă liderul liberal „nu a acceptat-o și a refuzat-o”.

Deși Bolojan rămâne în interiorul PNL, politologul avertizează că autoritatea sa ar putea să se erodeze: „Bolojan rămâne în interiorul PNL, dar autoritatea sa ar putea avea de suferit pe măsură ce timpul trece. El va încerca să mizeze în continuare pe imaginea de reformator și va profita, inițial discret, de eventualele erori ale guvernului Tomac.”

Întrebat dacă Bolojan ar putea deveni noul lider al opoziției, Cristian Pîrvulescu a fost categoric: „Liderul opoziției este unul singur și nu i se poate lua locul. Este George Simion”. Mai mult, acesta consideră că Bolojan nu poate ocupa această poziție deoarece, în contextul actual, „nu are de ce să facă opoziție, nu reprezintă opoziția”.

Structura Executivului va fi un hibrid între tehnocrație și politică, lucru care va fi reflectat la nivelul secretarilor de stat. Pîrvulescu explică faptul că marele avantaj al acestui guvern este „legitimitatea competenței”, dar principalul risc este lipsa sprijinului electoral direct, ceea ce îi face pe miniștri ușor de debarcat. Soluția politică va fi implementată la nivelul eșalonului secund: „compromisul este secretar de stat”, unde partidele își vor promova membrii, deși premierul ar trebui să păstreze un drept de veto.

Norii negri dinspre USR

În privința poziționării USR, Pîrvulescu este de părere că partidul riscă să intre într-o criză chiar înainte de votul Parlamentului ca urmare a unei posibile condamnări a lui Dominic Fritz, existând riscul de „ineligibilitate”. Într-un astfel de scenariu, uzanța partidului ar impune o demisie, ceea ce ar face ca „USR-ul să fie puțin slăbit în momentul negocierilor”.