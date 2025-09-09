Trump minimalizează gravitatea violenței domestice: „O mică ceartă cu soția” nu ar trebui considerată o infracțiune

09-09-2025 | 10:51
Donald Trump
Getty Images

Donald Trump a fost acuzat luni că minimalizează gravitatea violenţei domestice, după ce a declarat, într-un discurs, că aceasta este o infracţiune „mai puţin gravă” care nu ar trebui să apară în statistici, relatează AFP.

Preşedintele american, care susţine că a restabilit ordinea în oraşul Washington, le-a reproşat oponenţilor că umflă cifrele criminalităţii pentru a-i păta bilanţul.

Lucruri mult mai puţin grave, lucruri care se întâmplă acasă, ei le numesc infracţiuni”, a spus Donald Trump în timpul unui discurs dedicat libertăţii religioase.

Dacă un bărbat are o mică ceartă cu soţia, ei spun că este o infracţiune”, a adăugat el, stârnind câteva râsete în sală, potrivit unei jurnaliste AFP prezente la faţa locului.

Donald Trump ne-a arătat, încă o dată, care sunt convingerile sale”, a reacţionat Kim Villanueva, preşedinta NOW, un colectiv de asociaţii pentru apărarea drepturilor femeilor.

Ea i-a reproşat că este „orb” la această problemă, într-o declaraţie transmisă AFP.

Kris Mayes, procurorul general democrat al statului Arizona, a scris pe X: „Da, domnule preşedinte, violenţa domestică este o infracţiune”.

41% dintre femeile şi 26% dintre bărbaţii din Statele Unite se confruntă în viaţa lor cotidiană cu violenţă sexuală, violenţă fizică sau hărţuire din partea partenerilor lor intimi, potrivit unui sondaj publicat de principala agenţie sanitară americană (Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, CDC).

Și în România, doar în primele patru luni ale anului 2025, au avut loc, în medie, aproximativ 14 cazuri de violență domestică pe oră.

Polițiștii au intervenit în peste 40.000 de cazuri în acest început de an, potrivit IGPR.

Dată publicare: 09-09-2025 10:36

