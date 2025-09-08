Trump anunță vizita unor lideri europeni la Washington după atacul masiv din Ucraina. „Situația va fi rezolvată”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marţi pentru a discuta despre soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.

În declaraţiile făcute reporterilor după întoarcerea de la US Open din New York, Trump a mai spus că va discuta în curând cu preşedintele rus Vladimir Putin.

„Anumiţi lideri europeni vor veni în ţara noastră luni sau marţi, individual”, a spus Trump. Nu este clar la cine se referea Trump, iar Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de detalii suplimentare.

Nemulțumiri față de situația din Ucraina

Trump a adăugat că nu este „mulţumit” de situaţia războiului dintre Rusia şi Ucraina, după ce reporterii l-au întrebat despre atacul aerian masiv al Rusiei din noaptea desâmbătă spre duminică, care, potrivit oficialilor ucraineni, a provocat un incendiu la sediul principal al guvernului din Kiev. Dar el şi-a exprimat din nou încrederea că războiul se va încheia în curând.

„Situaţia dintre Rusia şi Ucraina va fi rezolvată”, a spus Trump.

Cel mai mare atac rus asupra Rusiei

Rusia a lansat sâmbătă noaptea 805 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, informează forţele aeriene ucrainene; apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 751 de drone şi patru rachete.

Din februarie 2022, când au invadat Ucraina, ruşii nu au atacat niciodată cu atât de multe drone simultan, consemnează duminică Reuters, preluat de Agerpres.

Ministerul apărării de la Moscova a afirmat că loviturile au vizat complexul militar-industrial ucrainean şi infrastructura de transport.

