Donald Trump, obligat să plătească peste 83 de milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll pentru defăimare

O curte de apel din New York a confirmat decizia prin care Donald Trump trebuie să plătească 83,3 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll pentru defăimare.

În acest proces civil, Trump a fost condamnat în ianuarie 2024 de un juriu, care l-a găsit vinovat pentru defăimarea fostei editorialiste a revistei Elle, după ce aceasta l-a acuzat de viol în anii 1990.

Cei noua juraţi au impus această sumă uriaşă de 83,3 milioane de dolari, care include 65 de milioane de dolari daune "punitive" menite să-l descurajeze pe Donald Trump să "o rănească" din nou pe E. Jean Carroll.

Scriitoarea ceruse doar 10 milioane de dolari

Această sumă a depăşit cu mult cele 10 milioane de dolari solicitate de reclamantă pentru daune morale şi profesionale.

Republicanul, care la pronunţarea sentinţei în 2024 făcea campanie pentru întoarcerea sa la Casa Albă, a denunţat atunci condamnarea sa ca fiind "ridicolă" şi a promis că va face apel.

Curtea de apel din New York a considerat că despăgubirile decise de juriu în primă instanţă sunt "rezonabile, având în vedere faptele extraordinare şi şocante din acest dosar".

Elizabeth Jean Carroll, în vârstă de 81 de ani, a fost jurnalistă şi editorialistă la ediţia americană a revistei Elle şi, în 2019, l-a acuzat pe Donald Trump că a violat-o în 1996 într-o cabină de probă a unui magazin universal din New York.

Pe baza unei alte plângeri civile din 2022 pentru viol şi defăimare, ea obţinuse, în mai 2023, ca Donald Trump să fie găsit vinovat pentru agresiune sexuală împotriva sa în 1996. Trump a fost obligat atunci să-i plătească despăgubiri de cinci milioane de dolari.

