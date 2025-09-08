Donald Trump amenință companiile străine, după raidul de la Hyundai și LG: „Vă cerem să angajaţi lucrători americani”

Donald Trump le-a cerut duminica aceasta companiilor străine să respecte legile americane privind imigraţia, după arestarea a peste 300 de lucrători sud-coreeni într-o uzină în construcţie a grupurilor Hyundai şi LG în statul Georgia, scrie AFP.

„Vă rugăm să respectaţi legile ţării noastre în materie de imigraţie", a declarat preşedintele american pe reţelele sociale. „Investiţiile voastre sunt binevenite şi vă încurajăm să vă aduceţi aici LEGAL angajaţii cei mai competenţi", iar „în contrapartidă vă cerem să angajaţi şi să formaţi lucrători americani”, a adăugat Trump.

Poliţia americană pentru imigraţie a anunţat vineri că a întreprins cu o zi înainte un raid într-o uzină unde se fabrică baterii pentru autoturismele grupurilor sud-coreene Hyundai şi LG Energy Solution, în Ellabell, în statul Georgia, sud-estul SUA.

Persoanele arestate sunt suspectate că lucrează ilegal în SUA.

Cea mai amplă operațiune

Aceasta a fost operaţiunea cea mai amplă desfăşurată la un singur sit în cadrul campaniei pentru expulzare de imigranţi iniţiată de Donald Trump. În total 475 de persoane au fost arestate.

Imagini cu raidul, difuzate de autorităţile americane, arată lucrători arestaţi, încătuşaţi şi cu lanţuri la glezne, pe cale de a fi urcaţi într-un autobuz.

Foto: ICE

Circa 250 dintre persoanele arestate ar fi angajaţi ai subcontractorilor grupului Energy Solution şi sud-coreeni în marea loc majoritate, a anunţat sâmbătă compania, iar 47 (46 sud-coreeni şi un indonezian) sunt angajaţi ai LG.

Un membru al conducerii LG Energy Solution s-a îmbarcat duminică pentru un zbor spre statul Georgia.

„Prioritatea imediată este eliberarea rapidă a angajaţilor noştri ai LG Energy Solution şi celor ai întreprinderilor noastre partenere", a declarat Kim Ki-soo pentru jurnalişti, înainte de a urca în avion.

Cei peste 300 de sud-coreeni arestaţi vor fi în curând eliberaţi şi repatriaţi, a anunţat duminică Seulul.

Hyundai a precizat că niciunul dintre salariaţii săi nu a fost arestat.

Coreea de Sud, a patra economie a Asiei, este un important constructor auto şi producător de produse electronice, şi deţine mai multe uzine în SUA.

În iulie, Seulul a promis că va investi 350 de miliarde de dolari în SUA, în urma ameninţărilor lui Donald Trump privind tarifele vamale.

