(P) 14 cazuri de violență domestică pe oră în România în primele luni din 2025. Educația parentală timpurie poate salva vieți

Polițiștii au intervenit în peste 40.000 de cazuri în acest început de an, potrivit IGPR*, în timp ce, conform datelor Salvați Copiii, aproape 30% dintre copiii și tinerii din grupe de vârste școlare nu urmează forme de învățământ, iar rata abandonului școlar în ciclurile primare și gimnaziale a ajuns, în 2024, la 19,2%.

În România, corelația dintre violența domestică în diversele sale forme, incluzând abuzul asupra copiilor și nivelurile scăzute ale educației devine tot mai evidentă, fiind o problemă socială profundă.

Conform unui studiu al organizației Salvați Copiii, 38% dintre părinți recunosc faptul că practică abuz fizic asupra copiilor, iar 63% dintre copii afirmă că sunt bătuți acasă de către părinți.

În același timp, aproape 20% dintre părinți încă percep bătaia ca un mijloc de educație acceptabil, ceea ce indică o lipsă de conștientizare cu privire la efectele negative ale violenței asupra dezvoltării copilului**.

„Evenimentele tragice din ultimele zile nu sunt excepții, ci consecințele directe ale unui sistem care nu funcționează, un sistem care nu apără, ci expune femeile și copiii la riscuri permanente. La ParentED Fest, credem că schimbarea reală începe cu educația. Este esențial să ajutăm familiile să construiască relații sigure, bazate pe încredere, empatie și respect reciproc. Într-o astfel de cultură, violența nu este nici metodă, nici justificare. Când violența devine parte din cotidian, ea nu mai e percepută ca o excepție. Devine normă. Iar tragediile devin doar o consecință firească a acestei „normalități” bolnave. Este timpul pentru acțiune. Ne alăturăm vocilor societății civile care cer o regândire profundă a politicilor publice privind siguranța femeilor și copiilor. Nu mai putem aștepta următoarea tragedie”, a declarat Diana Bălan, expert în parenting și fondator ParentEd Fest.

Prevenția începe cu educația

Educația parentală nu înseamnă doar „cum să pui limite blânde, dar ferme, copilului tău”.

Înseamnă să crești un copil care poate identifica lipsa de respect, care recunoaște o agresiune și are încredere să o semnaleze.

Înseamnă părinți care devin acei adulți în care copiii pot avea încredere.

UNICEF România subliniază că circa 400.000 de copii români se află în afara sistemului de educație, doi din 10 copii nu termină opt clase și doar șase din 10 merg la liceu***.

Această lipsă de acces la educație contribuie la perpetuarea unui mediu familial vulnerabil la violență.

Nivelurile scăzute ale educației, în special în zonele rurale sau în comunitățile vulnerabile, sunt asociate adesea cu o cultură a violenței, perpetuată prin metode de disciplinare inadecvate, care afectează atât relațiile familiale, cât și sănătatea emoțională a copiilor.

„Relațiile sigure dintre părinți și copii sunt fundamentale pentru dezvoltarea sănătoasă a acestora. Înțelegerea emoțiilor și nevoilor copiilor ajută la cultivarea rezilienței, încrederii și echilibrului emoțional. Copiii nu pot semnala pericolul atunci când le este teamă de adulții în care ar trebui să aibă încredere. Ei trebuie mai întâi să se simtă în siguranță pentru a putea recunoaște ce nu este sigur. Iar siguranța nu înseamnă doar protecție fizică. Înseamnă și educație parentală, educație emoțională în școli, gândire critică; instrumente prin care un copil poate învăța să spună: Ce mi se întâmplă nu este normal”, subliniază Dr. Gordon Neufeld, psiholog specializat în dezvoltarea copilului, care va fi prezent pe scena ParentED Fest în această toamnă.

Potrivit unui studiu britanic, nivelul de educație al părinților influențează direct dezvoltarea cognitivă a copiilor, inclusiv abilități de citire și matematică.

Astfel, implicarea părinților în educația timpurie a copiilor duce la rate mai mari de absolvire, performanțe academice superioare și dezvoltarea abilităților sociale.****

*https://politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/interventii-pentru-prevenirea-si-investigarea-violentei-domestice1748158296

**https://www.salvaticopiii.ro/sites/ro/files/migrated_files/documents/a271a06c-4e1e-4a6f-831a-b1c8de0917bd.pdf

*** https://www.unicef.org/romania/ro/educa%C8%9Bia-parental%C4%83-%C3%AEn-rom%C3%A2nia

**** https://osf.io/preprints/psyarxiv/s5eyg_v1

Despre ParentED

Cel mai mare eveniment de parenting din România, ParentED Fest, va avea loc pe 4-5 octombrie 2025, la București.

Evenimentul, ajuns la ediția a doua, va reuni experți de talie mondială în domeniul creșterii și îngrijirii copiilor: Dr. Laura Markham, psiholog și autor de bestselleruri despre parentingul bazat pe conexiune; Dr. Shefali, psiholog clinician de talie internațională, care se întoarce la ParentED Fest pentru a doua oară, după succesul înregistrat la ediția de anul trecut; Dr. Gordon Neufeld, psiholog specializat în dezvoltarea copilului și pionier în domeniul atașamentului; Maggie Dent, expert recunoscut în parenting și autoare de cărți despre dezvoltarea echilibrată a copiilor; Tamara Neufeld Strijack, terapeut și autor, și Dr. Daniel Siegel, neuropsihiatru de renume mondial și pionier în integrarea neuroștiinței cu psihologia.

Biletele sunt disponibile pe site-ul www.parentedfest.ro dar și în rețeaua IaBilet.ro.

ParentED Fest 2025 este susținut de Lidl România – Strategic Partner, Sanador – Healthcare Partner, Fundația Kids Hero – Empowerment Partner, precum și de ThedaMar, Catena, Raiffeisen Bank, Activ, English Kids Academy, Maison Dadoo și Aquatique.

Innovation Partners: Fundația Alfa, Fundația bog’Art.

Parteneri media: Zyx Books, Pagina de Psihologie, Psychologies, Ringier România, Părinți și Pitici.

Evenimentul se desfășoară cu sprijinul: Matca Social Club, Destiny Park, International British School of Bucharest, CyberJump, Genesis College, KinetoBebe, Museum of Senses, Muzeul Fotbalului, Basme cu Cai, Ograda Bunicilor, Acvatic Bebe Club, Edenland, Bob Coffee Lab, Curtea Veche Publishing, Editura Trei, Editura Univers, Editura Herald și Editura For You.

Sursa: Etichete: , , , Dată publicare: 03-06-2025 11:00



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.