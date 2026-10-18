Bilanţul forţelor de ordine afectate este, de asemenea, semnificativ. „În acest stadiu, peste 500 de poliţişti, jandarmi şi pompieri au fost răniţi, fiind prinşi în aceste scene de violenţă”, a precizat oficialul, subliniind că aceste cifre sunt „provizorii”, conform AFP, via Agerpres.

În contextul acestor evenimente, Laurent Nunez urma să se deplaseze, luni, la Marsilia, în sudul Franței, un oraş unde numeroase magazine au fost jefuite. La rândul său, Federaţia Comerţului şi Distribuţiei (FCD) a estimat că violenţele au vizat 1.500 de comercianţi, iar pagubele materiale se ridică la sute de milioane de euro.

În mai multe oraşe franceze, sute de instituţii şi firme au fost luate în vizor de protestatari. După încheierea manifestaţiilor, străzi întregi au rămas acoperite de dărâmături şi de resturile carbonizate ale motocicletelor şi scuterelor.

Simbolurile republicii au fost atacate în Marsilia (sud), Lille (nord), Angers (vest) şi Bordeaux (sud-vest), manifestanţii luând cu asalt şi vandalizând sedii ale municipalităţilor şi prefecturilor. De asemenea, la Lyon, în centrul-estul ţării, un sediu al oficiului de turism a fost incendiat.