Peste jumătate de milion de oameni, revoltați de creșterea vertiginoasă a costului vieții, au mărșăluit ieri în aproximativ 110 localități din toată țara, scrie Metro.

Un protestatar care a suferit un stop cardiac în timp ce se deplasa pe bulevardul Magenta din Paris a decedat, a declarat o sursă din cadrul poliției pentru TF1info.

Acesta a fost transportat la centrul de urgență Château d’Eau, dar „a decedat înainte de a ajunge acolo”, au adăugat sursele.

Poliția a arestat sute de persoane

Peste 720 de persoane, dintre care 117 minori, au fost arestate după ce „persoane al căror singur obiectiv era să comită furturi și jafuri” au invadat Parisul, a declarat poliția.

În timp ce oamenii protestau pașnic, agitatori îmbrăcați în negru au spart vitrinele magazinelor de lux, au jefuit magazinele, au aruncat artificii de tip mortier și au dat foc coșurilor de gunoi și bicicletelor în timpul nopții.

Sute de jefuitori au năvălit pe Place de la République, în centrul Parisului, distrugând magazinul universal Galeries Lafayette, bănci și alte magazine.

Însă violențele nu s-au limitat la capitală. Primăria din Limoges, situată la sud de Paris, s-a prăbușit ieri seară după ce jefuitorii au spart geamurile pentru a pătrunde înăuntru și au dat foc clădirii.

Flăcările au cuprins o aripă a clădirii din 1883, înainte de a ajunge la acoperiș și de a provoca prăbușirea clopotniței.

Un angajat al primăriei a privit cu lacrimi în ochi cum ardea clădirea, relatează AFP.

Cel puțin 15 persoane au fost arestate în legătură cu presupusele atacuri incendiare din timpul nopții, potrivit publicației Ouest France.

Protestatarii au atacat clădiri publice

În Lille, în timp ce polițiștii lansau gaze lacrimogene, revoluționarii s-au strecurat într-o clădire guvernamentală și au răsturnat un bust al Mariannei, simbol al Republicii.

Un birou de turism din Lyon a fost, de asemenea, spart și incendiat de protestatari mascați, la fel ca și o secție de poliție din Brest.

Tinerii francezi protestează pe străzi încă de la sfârșitul lunii septembrie, nemulțumiți de starea precară a liceelor, de finanțarea insuficientă a acestora și de lipsa cadrelor didactice.

Union Syndicale Lycéenne, un sindicat studențesc care organizează protestele, a declarat că sistemul școlar francez este „rezultatul a 10 ani de macronism”, referindu-se la președintele în exercițiu, Emmanuel Macron.

În urma mișcării conduse de adolescenți, activiștii au făcut apel la oameni de toate vârstele, furioși din cauza creșterii costului vieții în Franța și a sistemului de asistență socială tot mai precar, să li se alăture sâmbătă.

Lola, o protestatară în vârstă de 19 ani, a declarat pentru The Guardian: „Luptăm pentru că costul vieții este prea greu de suportat, pentru că prețul combustibilului este prea mare, pentru că elevii de liceu sunt atacați violent și răniți în toată țara doar pentru că încearcă să protesteze și să ceară mai mulți profesori și condiții decente de învățare.”

Protestatarii au cerut reluarea mișcării „Vestele Galbene”

Unii utilizatori ai rețelelor sociale au cerut reînvierea mișcării „vestelor galbene”, care a zguduit Franța cu proteste similare împotriva costului vieții în 2018.

Însă organizațiile pentru drepturile omului se temeau că se va repeta modul în care poliția a reacționat la protestele studențești din ultimele săptămâni.

Amnesty International a criticat utilizarea gazului lacrimogen și a grenadelor paralizante pentru a dispersa tinerii.

O înregistrare video realizată pe 28 septembrie arăta un polițist care a tras o grenadă cu gaz lacrimogen spre maxilarul unui băiat de 14 ani în Saint-Ouen-l’Aumône, Val-d’Oise.

Un băiat de 15 ani a rămas fără mâna stângă după ce o grenadă paralizantă a poliției a explodat pe 5 octombrie, au declarat procurorii din Lille, citați de Horizon Actu.

Macron, după aproape un deceniu la putere, își va încheia ultimul mandat în luna mai.

El a declarat sâmbătă: „Nu este loc pentru violență în republica noastră. Cei care au pătruns cu forța, au atacat prefecturile și întreprinderile și au jefuit chiar și primăriile noastre vor fi urmăriți penal și pedepsiți.”