Trump cere Europei să ia decizia de care prietenul său Putin se teme cel mai mult. ”Să nu fim naivi în privința Rusiei”

05-09-2025 | 07:55
putin

Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol din Rusia. Și să facă presiuni asupra Chinei să oprească susținerea pentru Moscova.

 

Stirileprotv

Ideile au reieșit din discuțiile purtate joi de Trump cu Volodimir Zelenski și cu oficiali europeni, reuniți la Paris pentru summitul așa-numitei „Coaliții de voință”.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost tema principală a discuțiilor - desfășurate atât în format fizic, cât și virtual. Mai multe țări - dintre cele 35 participante - s-au arătat gata să apere cu trupe un eventual acord de pace.

Între cele 26 de țări gata să apere cu trupe un ipotetic acord de pace privind Ucraina nu se află Germania. Cancelarul german a transmis că așteaptă să vadă în ce vor consta concret garanțiile de securitate și ca Washingtonul să-și definească implicarea. Și Italia a reafirmat că nu va trimite soldați pe pământ ucrainean.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: ”Am căzut de acord asupra unei prezențe armate. Nu pot deocamdată să înaintez o cifră. Vorbim despre forțe care vor activa pe cer, pe mare și terestru. Am discutat și despre o chestiune importantă, care va continua să fie dezbătută: contribuția Statelor Unite. Contăm pe ea. Suntem foarte recunoscători Statelor Unite pentru că sprijină și au acceptat să contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina. În ce manieră, nu vă pot deocamdată spune în detaliu”.

zelenski macron
Videoconferință între liderii europeni și Trump după reuniunea Coaliției Voluntarilor. Zelenski, discuții separate cu Witkoff

La discuțiile de la Paris a participat, prin videoconferință, și președintele României. Nicușor Dan a transmis că România susține adoptarea unor sancțiuni suplimentare. Concluziile întrevederii i-au fost împărtășite la final, prin videoconferință, lui Donaldk Trump.

Emmanuel Macron, președintele Franței: ”Dacă Rusia continuă să refuze negocieri concrete de pace, atunci vom impune sancțiuni suplimentare, în coordonare cu Statele Unite ale Americii. Asta ne-a transmis și Statele Unite în discuțiile pe care le-am avut mai devreme”.

Trump, către europeni: Fără petrol din Rusia și presiuni asupra Chinei pentru a nu-l mai ajuta pe Putin

Mark Rutte, secretar general NATO: ”Să nu fim naivi în privința Rusiei. Știm ce încearcă Putin să facă, iar dovezile sunt acolo, în Ucraina, chiar acum. Și, mă tem că sunt acolo ca o amenințare pe termen lung”.

Volodimir Zelenski a avut o întrevedere cu ușile închise cu reprezentantul lui Trump, Steve Witkoff.

Volodimir Zelenski: ”E nevoie să avem această întrevedere (cu Vladimir Putin). Nu e o chestiune de dorință, ci de necesitate. Am fost de acord cu orice format. Cred că Rusia face tot ce îi stă în putință să amâne (întâlnirea). Partenerii americani mi-au zis că Putin m-a invitat la Moscova. Cred că, dacă nu îți dorești această întrevedere, atunci mă inviți la Moscova”.

Pe de altă parte, președintele american le-a cerut europenilor să oprească achizițiile de petrol rusesc care finanțează războiul. Uniunea Europeană și-a propus ca, până la finalul lui 2027, să oprească toate importurile de gaz și țiței din Rusia. Trump le-a mai cerut europenilor și să pună presiune economică asupra Chinei, ca să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.

Moscova în schimb oferă primele dovezi ale prieteniei întărite cu Beijingul. La o întrevedere cu un înalt oficial al partidului Comunist Chinez, pe marginea unui forum economic organizat în Extremul Orient Rus, Putin a anunțat că turiștii chinezi pot intra în Rusia fără viză dacă stau mai puțin de 30 de zile.

Putin: „Nu mai avem de-a face doar cu simple apeluri la pace. Se întrevede luminița de la capătul tunelului”

