Trump a anunțat că a aflat lucruri interesante despre Putin și că „în următoarele zile veți afla”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a aflat „lucruri interesante” despre omologul său rus Vladimir Putin, despre care a spus că le va divulga în următoarele zile.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că monitorizează îndeaproape acțiunile Ucrainei și Rusiei și a afirmat încă o dată că dorește încetarea uciderilor.

Trump a fost întrebat dacă a vorbit cu liderul rus Vladimir Putin săptămâna trecută.

„Am aflat lucruri care vor fi foarte interesante. Cred că în următoarele zile veți afla”, a spus el, anunță European Pravda, citând declarațiile lui Trump în urma întrebărilor adresate de presă după un anunț la Casa Albă.

Trump a fost întrebat ce consecințe ar putea avea lipsa progreselor în organizarea unei întâlniri între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Ukrainska Pravda.

„Vom vedea ce vor face și ce se va întâmpla. Urmăresc situația foarte atent. Săptămâna trecută, au pierdut 7.000 de oameni. Între cele două țări, 7.313 soldați, mai exact, fără niciun motiv. Sunt ruși și ucraineni, dar, știți, sunt soldați. Vreau să văd sfârșitul acestui conflict”, a spus Trump.

Trump, „dezamăgit” de Putin

Altfel, Donald Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin și a anunțat că intenționează să ia măsuri.

„Sunt foarte dezamăgit, mii de oameni mor. Nu sunt americani cei care mor, ci ruși și ucraineni, și sunt mii”, a spus Trump, repetând că acest război nu ar fi început dacă el ar fi fost președinte.

„Vom vedea ce se va întâmpla, dar sunt foarte dezamăgit de președintele Putin, pot spune asta, și vom face ceva pentru a ajuta oamenii să trăiască. Știți, nu este o chestiune legată de Ucraina, ci de a ajuta oamenii să trăiască”, a adăugat liderul SUA.

