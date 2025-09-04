Zelenski, mesaj pentru Putin: „Cel mai bun mod de a face ca o întâlnire să eşueze este să-mi propui să merg la Moscova”

Stiri externe
04-09-2025 | 18:40
volodimir zelenski
AFP

Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, că este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru a încheia războiul, dar a respins propunerea ca întrevederea să aibă loc la Moscova.

autor
Alexandru Toader

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, după discuţiile cu liderii din Coaliţia de Voinţă şi cu preşedintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului, dar nu este de acord ca aceasta să aibă loc la Moscova, aşa cum a propus, miercuri, şeful Kremlinului.

„O întâlnire cu Putin este necesară. Am susţinut propunerile în toate sensurile. Dar consider că, dacă se doreşte eşuarea unei întâlniri, mi s-ar propune să merg la Moscova”, a spus Zelenski într-o conferinţă de presă, potrivit Le Figaro.

„Dar dacă Rusia vorbeşte despre o întâlnire, acesta este un prim pas”, a adăugat el.

„Întâlnirile dintre liderii maturi trebuie să aibă deja în vedere rezultatele, iar acesta este sfârşitul războiului”, a explicat Volodimir Zelenski, lăsând să se înţeleagă că nu are încredere în seriozitatea lui Vladimir Putin.

Citește și
oameni pe strada, ucraina
Ucraina ar putea aplica modelul Coreei de Sud, care prosperă fără a fi încheiat vreodată un tratat de pace cu Coreea de Nord

„Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova”, a declarat sfidător Vladimir Putin, miercuri, la Beijing, după ce îi contestase legitimitatea de preşedinte a liderului de la Kiev. În aceeaşi declaraţie, el avertizase însă că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina pe cale militară, dacă negocierile cu Kievul eşuează, asigurând că trupele sale rămân „în ofensivă” pe întreg frontul ucrainean.

Volodimir Zelenski a sosit miercuri seara la Paris, unde a pus la punct împreună cu gazda sa, preşedintele Emmanuel Macron, detaliile garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace cu Rusia. Acestea, precum şi continuarea ajutorului pentru Ucraina au fost discutate cu joi cu cei aproaper 30 de lideri din Coaliţia de Voinţă, ulterior având loc şi o convorbire la telefon cu preşedintele Donald Trump, potrivit News.ro.

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, vladimir putin, Zelenski,

Dată publicare: 04-09-2025 18:40

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Videoconferință între liderii europeni și Trump după reuniunea Coaliției Voluntarilor. Zelenski, discuții separate cu Witkoff
Stiri externe
Videoconferință între liderii europeni și Trump după reuniunea Coaliției Voluntarilor. Zelenski, discuții separate cu Witkoff

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi unii dintre liderii europeni, care cer Statelor Unite să crească presiunile împotriva Rusiei, discutau joi prin videoconferinţă cu Donald Trump, anunţă Palatul Elysée, relatează AFP.

Ucraina ar putea aplica modelul Coreei de Sud, care prosperă fără a fi încheiat vreodată un tratat de pace cu Coreea de Nord
Stiri externe
Ucraina ar putea aplica modelul Coreei de Sud, care prosperă fără a fi încheiat vreodată un tratat de pace cu Coreea de Nord

Preşedintele Volodimir Zelenski consideră că în Ucraina ar putea fi realizabil scenariul din Coreea de Sud, când, după încheierea războiului intercoreean, nu a fost semnat niciun tratat de pace, dar ţara a reuşit să atingă prosperitatea.

Macron îl asigură pe Zelenski: „Europenii sunt gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina”
Stiri externe
Macron îl asigură pe Zelenski: „Europenii sunt gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina”

Emmanuel Macron a anunțat la Paris, în prezența lui Volodimir Zelenski, că Europa este pregătită să ofere garanții de securitate Ucrainei odată cu semnarea păcii.

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”

România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului
Stiri Politice
Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Septembrie 2025

50:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28