Trump îl avertizează pe Putin că „ceva se va întâmpla” dacă nu cooperează. SUA iau în calcul sancțiuni dure

Stiri externe
03-09-2025 | 20:45
trump si putin
Getty

Donald Trump a declarat miercuri în faţa presei că nu are niciun mesaj nou să-i transmită lui Vladimir Putin şi „ceva se va întâmpla" dacă liderul de la Kremlin nu răspunde aşteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina.

autor
Sabrina Saghin

„El (Putin) ştie care este poziţia mea (...) În funcţie de decizia pe care o va lua, voi fi mulţumit sau nemulţumit, iar dacă noi nu vom fi mulţumiţi, atunci ceva se va întâmpla", a indicat Trump, ale cărui eforturi de mediere între Rusia şi Ucraina nu au dat rezultate până în prezent.

„Voi vorbi cu el în zilele următoare şi voi şti exact ce se întâmplă", a adăugat preşedintele american. Casa Albă a precizat apoi că, în această afirmaţie, Trump s-a referit la o discuţie pe care o va avea cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, nu cu Putin.

Posibile sancțiuni împotriva Rusiei

Într-o declaraţie din 22 august, Donald Trump a spus că în aproximativ două săptămâni ar trebui să ştie dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, în condiţiile în care observă o ură imensă între Putin şi Zelenski. Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune „sancţiuni masive" Rusiei sau dacă, pur şi simplu, va abandona încercările sale de mediere între Rusia şi Ucraina şi le va spune acestora că „este lupta voastră".

Trump a ameninţat apoi din nou Rusia cu sancţiuni constând în taxe vamale, adăugând însă că „nici Zelenski nu este chiar nevinovat", după ce i-a reproşat acestuia din urmă lipsa de flexibilitate.

Citește și
donald trump vladimir putin
Trump a anunțat că a aflat lucruri interesante despre Putin și că „în următoarele zile veți afla”

Blocaj în negocieri

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după summitul avut cu Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate concrete pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, iar aliaţii europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, SUA, donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 03-09-2025 20:42

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Trump vrea să trimită Garda Națională în alte două orașe. Președintele SUA a dezmințit și zvonurile despre sănătatea lui
Stiri externe
Trump vrea să trimită Garda Națională în alte două orașe. Președintele SUA a dezmințit și zvonurile despre sănătatea lui

După câteva zile fără apariții publice, președintele Donald Trump a avut multe de rezolvat. A declarat că este pregătit să trimită trupele din Garda Națională la Chicago și Baltimore ca să combată criminalitatea.  

Trump a anunțat că a aflat lucruri interesante despre Putin și că „în următoarele zile veți afla”
Stiri externe
Trump a anunțat că a aflat lucruri interesante despre Putin și că „în următoarele zile veți afla”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a aflat „lucruri interesante” despre omologul său rus Vladimir Putin, despre care a spus că le va divulga în următoarele zile.

Experții desființează raportul Trump care neagă modificările climatice: ”Parodie a științei”. Erori, omisiuni și manipulări
Stiri externe
Experții desființează raportul Trump care neagă modificările climatice: ”Parodie a științei”. Erori, omisiuni și manipulări

Peste 80 de experţi ştiinţifici sfâşie un raport al administraţiei Trump privind modificările climatice, denunţând erori metodologice, manipulări ale faptelor - demne de industria tutunului - şi citări ale unor cercetări discreditate, relatează AFP.

Recomandări
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing
Stiri actuale
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politica de la București după ce au participat la parada de la Beijing. Apar inclusiv în fotografia oficiala alături Xi Putin și Kim Jong Un.

Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă
Stiri externe
Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă

Președintele chinez Xi Jinping a arătat lumii care este forța militară a țării sale. S-a folosit de împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, la sfârșitul celui de al doilea război mondial.

România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”
Stiri Politice
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”

România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Septembrie 2025

54:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28