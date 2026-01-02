George Clooney și-a luat revanșa, după atacul lui Trump: „Trebuie să facem America din nou măreaţă. Vom începe în noiembrie”

Stiri Mondene
02-01-2026 | 12:21
Trump& Clooney
Getty Images

George Clooney a ripostat după ce preşedintele Donald Trump l-a atacat pe actor pentru că a obţinut cetăţenia franceză alături de soţia sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, scrie The Hollywood Reporter.

autor
Claudia Alionescu

„Veşti bune! George şi Amal Clooney, doi dintre cei mai slabi analişti politici din toate timpurile, au devenit oficial cetăţeni francezi, ţară care, din păcate, se confruntă cu o problemă majoră de infracţionalitate din cauza modului absolut îngrozitor în care gestionează imigraţia, la fel cum s-a întâmplat şi în timpul mandatului lui Sleepy Joe Biden”, a scris Trump într-o postare de Revelion.

„Amintiţi-vă când Clooney, după celebra dezbatere, l-a abandonat pe Joe în timpul unei strângeri de fonduri, pentru a trece de partea unei alte candidate de excepţie, Jamala (K!), care se luptă acum cu cei mai slabi guvernatori din ţară, inclusiv Tim Waltz şi Gavin Newscum, pentru a decide cine va conduce democraţii către viitoarea lor înfrângere. Clooney a obţinut mai multă publicitate pentru politică decât pentru filmele sale foarte puţine şi total mediocre. Nu este deloc o vedetă de cinema, era doar un tip obişnuit care se plângea constant de bunul simţ în politică".

Revanșa lui George Clooney

Într-o declaraţie de Anul Nou împărtăşită cu The Hollywood Reporter, Clooney a răspuns la postarea lui Trump: „Sunt total de acord cu actualul preşedinte”, a spus Clooney.

„Trebuie să facem America din nou măreaţă. Vom începe în noiembrie”.

Citește și
tommy lee jones, victoria jones
Fiica actorului Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco. Victoria avea doar 34 de ani

Clooney a obţinut cetăţenia franceză la începutul acestei luni, actorul citând legile privind confidenţialitatea din această ţară ca unul dintre factorii determinanţi pentru care el şi soţia sa îşi cresc acolo copiii.

Clooney s-a exprimat deschis despre situaţia actuală din SUA şi din întreaga lume, inclusiv la CBS News, o divizie de ştiri despre care are opinii puternice, având în vedere producţiile sale "Good Night, and Good Luck".

Clooney tocmai a terminat o serie de spectacole pe Broadway, unde l-a interpretat pe legendarul jurnalist CBS Edward R. Murrow, şi anterior a regizat filmul, în care l-a interpretat şi pe fostul preşedinte al CBS News, Fred Friendly.

„Bari Weiss desfiinţează CBS News chiar în acest moment. Sunt îngrijorat pentru studiourile de film? Sigur că da. Este treaba mea, dar loialitatea mea principală este faţă de ţara mea”, a declarat Clooney la începutul acestei luni. „Sunt mult mai îngrijorat de modul în care ne informăm şi de modul în care vom discerne realitatea fără o presă funcţională”.

Martorii povestesc imaginile tragice de la Crans Montana. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, george clooney, replica,

Dată publicare: 02-01-2026 12:21

Articol recomandat de sport.ro
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
Citește și...
Trump l-a atacat dur de Revelion pe George Clooney pentru că a obținut cetățenia franceză. Ce a putut să spună despre actor
Stiri Mondene
Trump l-a atacat dur de Revelion pe George Clooney pentru că a obținut cetățenia franceză. Ce a putut să spună despre actor

Donald Trump l-a atacat în noaptea de Revelion pe actorul George Clooney pentru că a obţinut cetăţenia franceză şi chiar a profitat de ocazie pentru a afirma că Franţa suferă de o "problemă gravă de delincvenţă" din cauza imigraţiei.

Recomandări
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România
Stiri Politice
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România

Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune şi investiţii consistente în infrastructură, energie şi dezvoltare locală, spune ministrul Finanţelor.

Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada
Vremea
Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada

Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară.

Corespondență ProTV din Crans-Montana. Autoritățile au început audierea martorilor și verifică filmările din telefoane
Stiri externe
Corespondență ProTV din Crans-Montana. Autoritățile au început audierea martorilor și verifică filmările din telefoane

Tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana, care se aseamănă izbitor cu infernul de acum 10 ani din clubul Colectiv, a creat o undă de șoc în toată lumea.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28