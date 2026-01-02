George Clooney și-a luat revanșa, după atacul lui Trump: „Trebuie să facem America din nou măreaţă. Vom începe în noiembrie”

George Clooney a ripostat după ce preşedintele Donald Trump l-a atacat pe actor pentru că a obţinut cetăţenia franceză alături de soţia sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, scrie The Hollywood Reporter.

„Veşti bune! George şi Amal Clooney, doi dintre cei mai slabi analişti politici din toate timpurile, au devenit oficial cetăţeni francezi, ţară care, din păcate, se confruntă cu o problemă majoră de infracţionalitate din cauza modului absolut îngrozitor în care gestionează imigraţia, la fel cum s-a întâmplat şi în timpul mandatului lui Sleepy Joe Biden”, a scris Trump într-o postare de Revelion.

„Amintiţi-vă când Clooney, după celebra dezbatere, l-a abandonat pe Joe în timpul unei strângeri de fonduri, pentru a trece de partea unei alte candidate de excepţie, Jamala (K!), care se luptă acum cu cei mai slabi guvernatori din ţară, inclusiv Tim Waltz şi Gavin Newscum, pentru a decide cine va conduce democraţii către viitoarea lor înfrângere. Clooney a obţinut mai multă publicitate pentru politică decât pentru filmele sale foarte puţine şi total mediocre. Nu este deloc o vedetă de cinema, era doar un tip obişnuit care se plângea constant de bunul simţ în politică".

Revanșa lui George Clooney

Într-o declaraţie de Anul Nou împărtăşită cu The Hollywood Reporter, Clooney a răspuns la postarea lui Trump: „Sunt total de acord cu actualul preşedinte”, a spus Clooney.

„Trebuie să facem America din nou măreaţă. Vom începe în noiembrie”.

Clooney a obţinut cetăţenia franceză la începutul acestei luni, actorul citând legile privind confidenţialitatea din această ţară ca unul dintre factorii determinanţi pentru care el şi soţia sa îşi cresc acolo copiii.

Clooney s-a exprimat deschis despre situaţia actuală din SUA şi din întreaga lume, inclusiv la CBS News, o divizie de ştiri despre care are opinii puternice, având în vedere producţiile sale "Good Night, and Good Luck".

Clooney tocmai a terminat o serie de spectacole pe Broadway, unde l-a interpretat pe legendarul jurnalist CBS Edward R. Murrow, şi anterior a regizat filmul, în care l-a interpretat şi pe fostul preşedinte al CBS News, Fred Friendly.

„Bari Weiss desfiinţează CBS News chiar în acest moment. Sunt îngrijorat pentru studiourile de film? Sigur că da. Este treaba mea, dar loialitatea mea principală este faţă de ţara mea”, a declarat Clooney la începutul acestei luni. „Sunt mult mai îngrijorat de modul în care ne informăm şi de modul în care vom discerne realitatea fără o presă funcţională”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













