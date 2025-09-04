Putin: „Nu mai avem de-a face doar cu simple apeluri la pace. Se întrevede luminița de la capătul tunelului”

26 de țări s-au angajat să participe la o forță de garantare a securității Ucrainei, după încheierea unui acord de pace. Așa a declarat președintele Emmanuel Macron după o reuniune a așa-numitei "coaliții de voință" la Paris.

Garanțiile de securitate au fost tema principală a discuțiilor desfășurate, atât în format fizic cât și virtual. Apoi, liderii europeni au avut o videoconferință și cu președintele Donald Trump.

La palatul Elysee, Volodimir Zelenski s-a alăturat liderilor europeni aliați pentru a discuta despre garanțiile de securitate acordate Kievului in eventualitatea unui ipotetic acord de pace.

Alți lideri din așa-numită coaliție de voință care sprijină Ucraina, printre care și președintele României, au participat la discuții prin video-conferință.

Trebuie să continuăm să exercităm presiuni asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu își dorește pacea - a scris Nicușor Dan, pe X. România susține adoptarea unor sancțiuni suplimentare - a transmis președintele.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Avem astăzi 26 de țări care s-au angajat să participe la o forță de garantare a securității Ucrainei, cu trupe terestre, pe mare și din aer, după un armistițiu sau încheierea unui acord de pace. În următoarele zile vor fi finalizate și garanțiile americane de securitate”.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Să nu fim naivi în privința Rusiei. Știm ce încearcă Putin să facă, iar dovezile sunt acolo, în Ucraina, chiar acum. Și, mă tem că sunt acolo ca o amenințare pe termen lung”.

Între timp, într-un orașel rus din extremul de est, Vladimir Putin a fost filmat îmbrățișând doi cadeți de la un centru de pregătire sportivă militară și educație patriotică.

După ce a fost oaspete de seamă al președintelui Xi Jinping la marea paradă militară de la Beijing, Vladimir Putin a sugerat că este gata de întâlnirea cu Volodimir Zelenski dacă acesta vine la Moscova. Kievul a refuzat propunerea.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Vedem care sunt tendințele administrației americane sub conducerea președintelui Trump și vedem că nu mai avem de-a face doar cu simple apeluri la pace. Ci cu o dorință sinceră de găsire a unei soluții. După părerea mea, se întrevede luminița de la capătul tunelului, dar să vedem cum evoluează lucrurile. Dacă nu vom găsi un compromis, atunci vom fi nevoiți să ne ducem la bun sfârșit misiunea prin intermediul armelor”.

Trump a fost reprezentat la discuțiile de la Paris de emisarul său special Steve Witkoff. Iar liderii europeni l-au sunat după reuniune.

Reporter: Aveți vreun mesaj pentru Putin?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: N-am niciun mesaj... Președintele Putin știe ce îmi doresc și va lua ce decizie consideră. În funcție de ce decide el, vom fi mulțumiți sau nemulțumiți. Și dacă vom fi nemulțumiți, veți vedea că se întâmplă anumite lucruri.

Dacă premierul polonez Donald Tusk a fost la Paris, alături de aliații Ucrainei, noul președinte polonez, Karol Nawrocki, adept al filozofiei lui Trump, care de altfel l-a și susținut în campania electorală, s-a întâlnit cu președintele american la Casa Albă. Cei doi s-au înțeles de minune, dar un jurnalist polonez l-a înfuriat pe Trump.

Reporter: V-ați exprimat de multe ori frustrarea și dezamăgirea față de Putin, dar nu s-a luat nicio măsură (față de el) de când ați preluat funcția de președinte?

Trump: De unde știi că nu se ia nicio măsură? Serios? Stai așa... Tu cine ești?

Reporter: Sunt de la presa poloneză.

Trump: Bine. De unde știi că nu se ia nicio măsură? Poți spune că impunerea de sancțiuni secundare asupra Indiei, cel mai mare cumpărător (de petrol rusesc), cu excepția Chinei, înseamnă „nicio măsură”? Asta a costat Rusia sute de miliarde de dolari. Numești asta „nicio măsură”? Și încă n-am ajuns la faza a doua sau faza a treia (a sancțiunilor). Dar dacă spuneți că nu se ia nicio măsură, cred că ar trebui să vă căutați un nou loc de muncă.

