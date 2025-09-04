Videoconferință între liderii europeni și Trump după reuniunea Coaliției Voluntarilor. Zelenski, discuții separate cu Witkoff

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi unii dintre liderii europeni, care cer Statelor Unite să crească presiunile împotriva Rusiei, discutau joi prin videoconferinţă cu Donald Trump, anunţă Palatul Elysée, relatează AFP.

Videoconferinţa a început puţin după ora locală 14:00 (15:00, ora României), precizează preşednţia franceză.

Liderii din cadrul Coaliţiei Voluntarilor - alcăruită din peste 30 de ţări, majoritatea europene, care susţine militarUcraina - s-au reunit mai înainte pentru a finaliza garanţii de securitate pe care urmează să le ofere Kievului.

Aliaţii Ucrainei au convenit asupra ”necesităţii continuării ajutării intensive a Kievului în apărarea sa”, a anunţat premierul ceh Petr Fiala după întâlnirea liderilor.

Ei au convenit de asemenea că o pace durabilă necesită ”garanţii solide de securitate”, a precizat el, potrivit News.ro.

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dorește în continuare să ajute Kievul și Moscova să ajungă la un acord de pace și a anunțat încă o dată că „se va întâmpla ceva”, în ciuda incertitudinii cu privire la perspectivele discuțiilor directe între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

„Sincer, am crezut că problema Rusiei va fi una dintre cele mai ușoare dintre cele pe care le-am oprit, dar se pare că este ceva mai dificilă decât altele”, a spus Trump la CBS News, potrivit Ukrainska Pravda.

Trump a adăugat că urmărește îndeaproape comportamentul lui Zelenski și Putin în acest moment.

„Am urmărit, am văzut și am discutat despre asta cu președintele Putin și președintele Zelenski. Se va întâmpla ceva, dar ei nu sunt încă pregătiți. Dar se va întâmpla ceva. Vom rezolva problema”, a spus el.

Președintele SUA a declarat că va continua să facă presiuni pentru un acord de pace, în ciuda luptelor sângeroase și a atacurilor rusești asupra populației civile.

