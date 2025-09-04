Videoconferință între liderii europeni și Trump după reuniunea Coaliției Voluntarilor. Zelenski, discuții separate cu Witkoff

Stiri externe
04-09-2025 | 17:06
zelenski macron
AFP

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi unii dintre liderii europeni, care cer Statelor Unite să crească presiunile împotriva Rusiei, discutau joi prin videoconferinţă cu Donald Trump, anunţă Palatul Elysée, relatează AFP.

autor
Alexandru Toader

Videoconferinţa a început puţin după ora locală 14:00 (15:00, ora României), precizează preşednţia franceză.

Liderii din cadrul Coaliţiei Voluntarilor - alcăruită din peste 30 de ţări, majoritatea europene, care susţine militarUcraina - s-au reunit mai înainte pentru a finaliza garanţii de securitate pe care urmează să le ofere Kievului.

Aliaţii Ucrainei au convenit asupra ”necesităţii continuării ajutării intensive a Kievului în apărarea sa”, a anunţat premierul ceh Petr Fiala după întâlnirea liderilor.

Ei au convenit de asemenea că o pace durabilă necesită ”garanţii solide de securitate”, a precizat el, potrivit News.ro.

Citește și
macron zelenski
Macron îl asigură pe Zelenski: „Europenii sunt gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina”

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dorește în continuare să ajute Kievul și Moscova să ajungă la un acord de pace și a anunțat încă o dată că „se va întâmpla ceva”, în ciuda incertitudinii cu privire la perspectivele discuțiilor directe între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

„Sincer, am crezut că problema Rusiei va fi una dintre cele mai ușoare dintre cele pe care le-am oprit, dar se pare că este ceva mai dificilă decât altele”, a spus Trump la CBS News, potrivit Ukrainska Pravda.

Trump a adăugat că urmărește îndeaproape comportamentul lui Zelenski și Putin în acest moment.

„Am urmărit, am văzut și am discutat despre asta cu președintele Putin și președintele Zelenski. Se va întâmpla ceva, dar ei nu sunt încă pregătiți. Dar se va întâmpla ceva. Vom rezolva problema”, a spus el.

Președintele SUA a declarat că va continua să facă presiuni pentru un acord de pace, în ciuda luptelor sângeroase și a atacurilor rusești asupra populației civile.

Sursa: News.ro, Ukrainskaia Pravda

Etichete: Ucraina, uniunea europeana, Zelenski,

Dată publicare: 04-09-2025 17:06

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Ucraina ar putea aplica modelul Coreei de Sud, care prosperă fără a fi încheiat vreodată un tratat de pace cu Coreea de Nord
Stiri externe
Ucraina ar putea aplica modelul Coreei de Sud, care prosperă fără a fi încheiat vreodată un tratat de pace cu Coreea de Nord

Preşedintele Volodimir Zelenski consideră că în Ucraina ar putea fi realizabil scenariul din Coreea de Sud, când, după încheierea războiului intercoreean, nu a fost semnat niciun tratat de pace, dar ţara a reuşit să atingă prosperitatea.

Macron îl asigură pe Zelenski: „Europenii sunt gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina”
Stiri externe
Macron îl asigură pe Zelenski: „Europenii sunt gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina”

Emmanuel Macron a anunțat la Paris, în prezența lui Volodimir Zelenski, că Europa este pregătită să ofere garanții de securitate Ucrainei odată cu semnarea păcii.

Propunerea lui Putin pentru o întâlnire cu Zelenski la Moscova, respinsă de Kiev: „Invitația este inacceptabilă”
Stiri externe
Propunerea lui Putin pentru o întâlnire cu Zelenski la Moscova, respinsă de Kiev: „Invitația este inacceptabilă”

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a respins miercuri drept "inacceptabilă" propunerea președintelui rus Vladimir Putin ca o întâlnire cu Volodimir Zelenski să aibă loc la Moscova,  relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”

România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului
Stiri Politice
Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 04 Septembrie 2025

47:33

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28