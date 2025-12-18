Trump ar fi discutat cu un avocat despre posibilitatea unui al treilea mandat. „Prevederile Constituţiei sunt neclare”

Stiri externe
18-12-2025 | 18:35
donald trump
AFP

Preşedintele american Donald Trump a discutat despre o versiune preliminară a unei cărţi scrise de avocatul Alan Dershowitz care examinează dacă Trump ar putea fi, constituţional, îndreptăţit la un al treilea mandat de preşedinte.

autor
Mihaela Ivăncică

Examinarea de către Trump a ideii unui al treilea mandat i-a alarmat pe oponenţi şi experţi constituţionali, care atenţionează că acest lucru ar pune la încercare cel de-al 22-lea amendament al Constituţiei SUA, aprobat de Congres după ce Franklin Roosevelt a fost ales de patru ori. Acest al 22-lea amendament prevede, printre altele, că "nicio persoană nu va fi aleasă în funcţia de preşedinte de mai mult de două ori", a relatat miercuri Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters.

Dershowitz: Legea fundamentală nu este clară

Dershowitz a afirmat însă că i-a spus lui Trump marţi că legea fundamentală nu este clară în această privinţă. El a relatat că, în timpul unei întâlniri în Biroul Oval, i-a înmânat lui Trump o versiune preliminară a cărţii, intitulată "Ar putea servi preşedintele Trump constituţional un al treilea mandat?". Cartea, care va fi publicată anul viitor, prezintă diverse scenarii în care o persoană ar putea obţine un al treilea mandat, a explicat Dershowitz.

Într-un interviu acordat Wall Street Journal, avocatul a susţinut că Trump i-a spus că plănuieşte să citească cartea şi l-a întrebat care sunt concluziile sale despre un al treilea mandat. "A găsit-o interesantă sub aspect intelectual", a spus Dershowitz. "Dacă eu cred că va candida pentru un al treilea mandat? Nu, nu cred că va candida pentru un al treilea mandat".

În octombrie, Trump a declarat că nu va candida pentru un al treilea mandat, ceea ce a reprezentat o schimbare semnificativă după luni de zile în care a cochetat cu ideea de a testa ce spune Constituţia pe această temă. "Dacă o citeşti, este destul de clar - nu am voie să candidez. E păcat, dar avem o mulţime de oameni minunaţi", a afirmat atunci Trump.

Citește și
donald trump
Trump, discurs dur în fața națiunii, la adresa lui Joe Biden și imigrației: „Am moştenit un dezastru şi îl repar”

Poziția Casei Albe

Întrebată miercuri despre articolul din Wall Street Journal, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Abigail Jackson a declarat că "poporul american ar fi norocos dacă l-ar avea pe preşedintele Trump în funcţie pentru o perioadă şi mai lungă".

Trump a câştigat preşedinţia în 2016 şi 2024, dar continuă să susţină în mod fals că a pierdut alegerile din 2020 din cauza unor ample fraude electorale, opinie împărtăşită de milioane de susţinători ai săi, menţionează Reuters. Numeroase anchete însă nu au găsit nicio dovadă de fraudă.

La rândul ei, şefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles a declarat într-un interviu acordat publicaţiei Vanity Fair, publicat săptămâna aceasta, că Trump "ştie că nu poate candida din nou".

Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, mandat,

Dată publicare: 18-12-2025 18:35

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
Citește și...
Trump anunță ”dividende de războinic” pentru toți soldații americani. Câți bani vor primi de Crăciun
Stiri externe
Trump anunță ”dividende de războinic” pentru toți soldații americani. Câți bani vor primi de Crăciun

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat plata unui „dividend de războinic” către membrii forțelor armate americane, într-un discurs în care și-a apărat și performanța economică după 11 luni de mandat.

Trump, discurs dur în fața națiunii, la adresa lui Joe Biden și imigrației: „Am moştenit un dezastru şi îl repar”
Stiri externe
Trump, discurs dur în fața națiunii, la adresa lui Joe Biden și imigrației: „Am moştenit un dezastru şi îl repar”

Donald Trump s-a adresat națiunii într-un discurs în care a revendicat un „triumf” economic, l-a atacat dur pe Joe Biden și a lansat noi critici la adresa imigrației, susținând că a preluat un „dezastru” pe care îl repară după aproape un an de mandat.

Trump trece o nouă linie roşie: insulte la adresa lui Biden şi Obama, afişate chiar la Casa Albă
Stiri externe
Trump trece o nouă linie roşie: insulte la adresa lui Biden şi Obama, afişate chiar la Casa Albă

După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald Trump a mai depăşit o limită prin amplasarea unor plăci la Casa Albă prin care îşi reiterează atacurile la adresa celor doi foşti preşedinţi.

Congresul american a adoptat o strategie de apărare pentru 2026 care contrazice poziţia lui Donald Trump faţă de Europa
Stiri externe
Congresul american a adoptat o strategie de apărare pentru 2026 care contrazice poziţia lui Donald Trump faţă de Europa

Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-şi sprijinul pentru alianţele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de preşedintele Donald Trump şi administraţia sa, informează AFP.

Washingtonul presează statele UE să renunţe la folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru Ucraina
Stiri externe
Washingtonul presează statele UE să renunţe la folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru Ucraina

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat miercuri pentru AFP că administraţia preşedintelui american Donald Trump "presează" ţările europene să "abandoneze ideea" de a utiliza active ruseşti îngheţate în UE pentru a ajuta Ucraina.

Recomandări
Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului
Stiri Justitie
Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului

Procurorii Parchetului General au declanșat în această dimineață o amplă operațiune împotriva unei grupări de avocați și funcționari, dar și intermediari ai celei mai mari rețele de traficanți de acte de identitate românești.

Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”
Stiri Justitie
Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene
Stiri externe
Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene

A fost haos la Bruxelles, în ziua unui summit crucial pentru Ucraina. Aproximativ 10.000 fermieri au denunțat impactul politicii agricole comunitare, dar și un controversat acord de liber schimb cu state din America de Sud.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Decembrie 2025

57:55

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28