Trump anunță ”dividende de războinic” pentru toți soldații americani. Câți bani vor primi de Crăciun

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat plata unui „dividend de războinic” către membrii forțelor armate americane, într-un discurs în care și-a apărat și performanța economică după 11 luni de mandat.

Într-un discurs televizat adresat națiunii, miercuri, Trump a declarat că cecuri în valoare de 1.776 de dolari pentru 1,45 milioane de membri ai forțelor armate americane erau deja pe drum și ar trebui să ajungă la aceștia înainte de Crăciun, scrie BBC. Trump a precizat că ”primele” pentru soldați vor fi plătite, parțial, din tarifele sale vamale.

În discursul combativ, Trump și-a lăudat, de asemenea, realizările în materie de imigrație, în timp ce i-a criticat pe democrații din opoziție. Vorbind tare și rapid, părea hotărât să-i convingă pe americani că SUA o duc bine - și că lucrurile nu vor face decât să se îmbunătățească.

El a susținut că prețurile scad, într-un moment în care sondajele arată că mulți americani sunt nemulțumiți de costul locuințelor, al îngrijirii copiilor și al asistenței medicale.

Democrații au criticat discursul. Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, a declarat că vorbele președintelui „arată că trăiește într-o bulă complet deconectată de realitatea pe care americanii de zi cu zi o văd și o simt”.

În scurtul discurs de 18 minute, Trump a spus că „dividendul războinicului”, care totalizează 2,57 miliarde de dolari, va fi distribuit „în onoarea fondării națiunii noastre în 1776”. Trump a adăugat că fondurile au fost retrase din tarifele sale vamale, precum și din „O singură lege mare și frumoasă” pe care a promulgat-o pe 4 iulie. „Nimeni nu o merită mai mult decât armata noastră”, a spus el.

Trump și-a făcut bilanțul atacându-l furibund pe Joe Biden

Președintele a oferit puține informații noi în discurs, iar unele dintre afirmațiile sale au fost fie exagerate, fie nefondate.

O mare parte din discursul lui Trump s-a concentrat pe performanța sa economică și pe eforturile administrației de a reduce prețurile – pentru creștere cărora a dat vina pe fostul președinte american Joe Biden și pe democrați. Trump l-a menționat pe fostul președinte de șapte ori.

„Acum, sub conducerea noastră, toate prețurile scad și scad rapid”, a spus el. „Politicienii democrați au făcut să crească costul alimentelor, dar noi rezolvăm și asta”.

Deși prețurile la combustibili și ouă au scăzut într-adevăr, multe alte produse alimentare sunt mai scumpe. Datele economice din septembrie arată că rata inflației din SUA a atins 3% pentru prima dată din ianuarie, în timp ce încrederea consumatorilor a scăzut la cel mai scăzut nivel din aprilie din cauza îngrijorărilor legate de costul vieții, locurile de muncă și economia în general.

Trump a recunoscut anterior că îngrijorările legate de creșterea prețurilor au contribuit la performanța slabă a candidaților din Partidul său Republican în timpul alegerilor din noiembrie - democrații având succes în Virginia, New Jersey și New York City, precum și mai recent în Miami și Georgia.

Aproape jumătate din americani spun că nu au avut niciodată un cost al vieții atât de ridicat

De asemenea, Donald Trump a recunoscut că liderii în exercițiu și partidele lor au adesea rezultate slabe la alegerile de la jumătatea mandatului, care vor avea loc anul viitor.

De atunci, Casa Albă se luptă cu modul de a răspunde preocupărilor alegătorilor cu privire la economie, respingând în același timp criticile repetate ale democraților cu privire la creșterea prețurilor.

Dilema politică cu care se confruntă administrația Trump a fost evidențiată de sondaje recente. Un sondaj realizat de Politico a arătat că aproximativ jumătate dintre alegătorii generali - și 4 din 10 persoane care au votat pentru Trump în 2024 - au considerat că au acum cel mai rău cost al vieții pe care l-au avut vreodată.

Un alt sondaj, publicat în noiembrie de CBS News/YouGov, a sugerat că aprobarea lui Trump în problemele economice a scăzut cu 15 puncte procentuale din martie - 36% dintre americani aprobând modul în care acesta a gestionat problema.

Într-un sens mai larg, alte sondaje arată că Trump se află la sau aproape de cele mai scăzute rate de aprobare din al doilea mandat al său, îngrijorările legate de economie jucând un rol semnificativ.

Deși președintele a oferit puțină empatie față de prețuri, el a subliniat eforturile republicanilor - cum ar fi legislația privind reforma fiscală adoptată la începutul acestui an - despre care a spus că ar aduce beneficii multor americani în anul următor.

Când a candidat pentru realegere anul trecut, Trump a promis rezultate imediate. Și după 11 luni de mandat, mulți americani spun că încă nu au văzut schimbări substanțiale, iar discursul președintelui ar putea fi puțin probabil să le schimbe părerea.

Trump și-a concentrat remarcile pe promisiunea unor îmbunătățiri în timpul sărbătoririi a 250 de ani de la fondarea Americii anul viitor.

„Când lumea se va uita la noi anul viitor, să vadă o națiune loială cetățenilor săi, fidelă lucrătorilor săi, încrezătoare în identitatea sa, sigură pe destinul său și invidia întregului glob”, a spus el. „Suntem respectați din nou, așa cum nu am fost niciodată respectați”, a adăugat el.

