Congresul american a adoptat o strategie de apărare pentru 2026 care contrazice poziţia lui Donald Trump faţă de Europa

Stiri externe
17-12-2025 | 20:31
zohran mamdani și donald trump
IMAGO

Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-şi sprijinul pentru alianţele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de preşedintele Donald Trump şi administraţia sa, informează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

NDAA, adoptată anual de ambele camere ale Congresului cu un anumit grad de consens între democraţi şi republicani, prezintă domeniile asupra cărora Statele Unite ar trebui, potrivit aleşilor, să îşi concentreze eforturile de apărare pentru anul următor.

Versiunea din 2026, lungă de peste 3.000 de pagini, preconizează un buget anual total de peste 900 de miliarde de dolari, o creştere de 5 miliarde de dolari faţă de anul precedent.

Proiectul de lege a trecut de Senat cu 77 de voturi pentru şi 20 împotrivă.

Declarațiile liderului majorității republicane

"Cea mai sigură modalitate de a asigura pacea este de a o menţine prin forţă", a afirmat marţi liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, reiterând sloganul "pace prin putere" adoptat de Donald Trump de la începutul celui de-al doilea mandat al său.

Citește și
Donald Trump
Donald Trump extinde restricţiile de intrare în SUA pentru cetăţenii altor şapte ţări şi pentru palestinieni

În timpul unui discurs în Senat, Thune a evidenţiat măsurile incluse în NDAA din acest an, în special construcţia mai multor nave de război "pentru a ajuta la reducerea decalajului" faţă de capacităţile de construcţie navală ale Chinei, precum şi înfiinţarea sistemului de apărare antirachetă "Cupola de Aur", promovat de Donald Trump, şi o creştere salarială de 3,8% pentru personalul militar.

De asemenea, el a subliniat reformele proceselor de achiziţii publice ale Pentagonului, inclusiv "eliminarea a zeci de reguli şi legi greoaie".

Sprijinul pentru Europa și Ucraina

Liderul republican nu a menţionat însă nicio creştere a sprijinului pentru aliaţii europeni.

NDAA anticipează că Washingtonul va cheltui aproximativ 400 de milioane de dolari în 2026 pe echipamente militare americane pentru Kiev, pentru a continua lupta împotriva invaziei ruseşti.

Pentagonul, sub conducerea secretarului Apărării, Pete Hegseth, încearcă să reorienteze strategia de apărare asupra Americii, cu mai multe atacuri în Marea Caraibelor şi Oceanul Pacific împotriva navelor acuzate de trafic de droguri, pe fondul unor tensiuni sporite cu Venezuela.

Însă proiectul de lege elaborat de Congres prevede prezenţa continuă a Statelor Unite pe teritoriul european. Proiectul împiedică Pentagonul să reducă numărul de trupe americane desfăşurate în Europa sub 76.000 fără o justificare în faţa Congresului.

Contradicții cu declarațiile lui Trump

Aceasta contravine declaraţiilor recente ale lui Donald Trump, care a ridiculizat în mod special dependenţa europenilor de protecţia militară a SUA declarând: "NATO îmi spune 'tati'".

Unii aleşi republicani cu tendinţe izolaţionişte au denunţat textul de lege, în special acordarea de ajutor militar Ucrainei.

Coaliția a decis: Crește salariul minim din 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, europa, congres,

Dată publicare: 17-12-2025 20:31

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Washingtonul presează statele UE să renunţe la folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru Ucraina
Stiri externe
Washingtonul presează statele UE să renunţe la folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru Ucraina

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat miercuri pentru AFP că administraţia preşedintelui american Donald Trump "presează" ţările europene să "abandoneze ideea" de a utiliza active ruseşti îngheţate în UE pentru a ajuta Ucraina.

Donald Trump extinde restricţiile de intrare în SUA pentru cetăţenii altor şapte ţări şi pentru palestinieni
Stiri externe
Donald Trump extinde restricţiile de intrare în SUA pentru cetăţenii altor şapte ţări şi pentru palestinieni

Donald Trump a extins marţi restricţiile de intrare în SUA pentru cetăţenii a şapte ţări, printre care Siria, precum şi pentru palestinieni, informează miercuri AFP.

 

Interviul care a „zguduit” Casa Albă. Șefa de cabinet al lui Trump a spus că „are personalitate de alcoolic”
Stiri externe
Interviul care a „zguduit” Casa Albă. Șefa de cabinet al lui Trump a spus că „are personalitate de alcoolic”

Președinetele Donald Trump a fost numit alcoolic și a fost descris ca fiind motivat de dorința de răzbunare de șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care se însoară a doua oară. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care se însoară a doua oară. GALERIE FOTO

Fiul cel mare al președintelui Donald Trump, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson.

În mandatul lui Donald Trump, rata șomajului din SUA a ajuns în noiembrie la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani
Stiri Economice
În mandatul lui Donald Trump, rata șomajului din SUA a ajuns în noiembrie la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani

Rata șomajului din SUA a crescut la 4,6% în noiembrie 2025, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, un semn îngrijorător al pieței muncii americane.

Recomandări
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
Stiri Politice
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

PSD și PNL au ajuns la un compromis în ședința coaliției de la Palatul Victoria. Salariul minim ar urma totuși să crească, la schimb cu reducerea impozitulului pe cifra de afaceri pentru companiile mari.

Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO
Stiri actuale
Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO

În Capitală, oamenii s-au adunat din nou în Piața Victoriei și cer modificarea de urgență a Legilor Justiției.

Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia
Stiri externe
Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a estimat miercuri că aliaţii europeni ai Ucrainei, pe care i-a numit "purceluşii europeni", au concepţii revanşarde şi ei doresc colapsul Rusiei pentru a o prădui de resurse, relatează agenţia EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Decembrie 2025

58:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28