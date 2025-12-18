Trump, discurs dur în fața națiunii, la adresa lui Joe Biden și imigrației: „Am moştenit un dezastru şi îl repar”

18-12-2025 | 07:27
Donald Trump s-a adresat națiunii într-un discurs în care a revendicat un „triumf” economic, l-a atacat dur pe Joe Biden și a lansat noi critici la adresa imigrației, susținând că a preluat un „dezastru” pe care îl repară după aproape un an de mandat.

autor
Alexandru Toader

Singurul anunţ concret din acest discurs difuzat în direct la o oră de maximă audienţă: trimiterea către 1,45 milioane de militari americani a „dividendelor războinicului”, cecuri în valoare de 1.776 de dolari, care amintesc de data Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite.

Miliardarul în vârstă de 79 de ani a considerat că America va cunoaşte „un boom economic cum lumea nu a mai cunoscut vreodată” şi l-a acuzat pe predecesorul său Joe Biden că i-a lăsat o economie „la un pas de ruină”.

Preşedintele republican a asigurat, de asemenea, că preţurile, principala sursă de îngrijorare a gospodăriilor, scad „rapid”, indicând totodată că lupta împotriva inflaţiei „nu s-a încheiat încă”.

Cifră uluitoare

El s-a lăudat din nou că a rezolvat opt războaie, o cifră în mare parte imaginară potrivit specialiştilor, şi a menţionat suma uluitoare de 18.000 de miliarde de dolari reprezentând noi investiţii în Statele Unite de la revenirea sa la putere.

Donald Trump a repetat, de asemenea, că, datorită lui, preţul medicamentelor în Statele Unite va scădea cu până la „600%”, ceea ce este matematic imposibil.

Chiar dacă politica sa protecţionistă îi lasă pe americani sceptici, el a repetat că taxele vamale sunt „cuvântul său preferat”. Republicanul a repetat, de asemenea, dorinţa sa de a pune capăt sistemului de asigurări de sănătate subvenţionat cunoscut sub numele de Obamacare, ceea ce, potrivit opoziţiei democrate, va face ca pentru gospodării costurile să crească vertiginos.

Donald Trump a asigurat că multe dintre dificultăţile întâmpinate de concetăţenii săi erau rezultatul unei „invazii” de imigranţi în timpul mandatului lui Joe Biden.

Preşedintele american, care conduce o politică de expulzări masive însoţită de restricţii severe în materie de imigraţie, s-a lăudat că a declanşat un proces de „migraţie inversă” sau „remigraţie”.

El a acuzat imigranţii că au creat o criză a locuinţelor, că au „furat” locuri de muncă, că au „copleşit” spitalele şi, pe scurt, că au trăit pe cheltuiala contribuabililor.

Sondaj

Viziunea optimistă a preşedintelui american asupra economiei contrastează cu îngrijorarea exprimată în sondaje cu privire la costul vieţii.

Potrivit unui sondaj de opinie PBS News/NPR/Marist publicat miercuri, 61% dintre americani consideră că situaţia economică nu le este favorabilă personal, faţă de 57% în luna mai.

Dezamăgirea americanilor faţă de politica economică a lui Donald Trump, bazată în mare parte pe taxe vamale, îngrijorează republicanii cu mai puţin de un an înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului.

După un miting săptămâna trecută în Pennsylvania (nord-est), Donald Trump va fi vineri în Carolina de Nord (sud-est) pentru a încerca să mobilizeze alegătorii.

El şi-a exprimat recent frustrarea faţă de sondaje, scriind pe reţeaua sa Truth Social: „Când se va spune în sfârşit că am creat, fără inflaţie, poate cea mai bună economie din istoria ţării noastre? Când vor înţelege oamenii ce se întâmplă?”.

În timp ce Donald Trump susţine că situaţia economică este mai bună decât percepţia concetăţenilor săi, alţi responsabili le cer americanilor să aibă răbdare.

Unul dintre principalii consilieri economici ai Casei Albe, Kevin Hassett, a reacţionat marţi la creşterea ratei şomajului în noiembrie, reamintind că creşterea economică rămâne puternică şi declarând: „În general, crearea de locuri de muncă urmează”.

El a prezis că va fi nevoie de şase luni pentru ca ocuparea forţei de muncă în industrie să-şi revină, datorită, în opinia sa, investiţiilor făcute posibile de preşedintele american.

Alegătorii „ştiu că Roma nu a fost construită într-o singură zi. Ei ştiu că ceea ce Joe Biden a distrus nu va fi reparat într-o săptămână”, a declarat vicepreşedintele JD Vance, în timpul unui miting marţi în Pennsylvania.

„Trebuie să perseverăm. Trebuie să continuăm să muncim pentru a readuce locuri de muncă bune şi bani în Statele Unite”, a adăugat el.

Sursa: News.ro

joe biden, donald trump

Dată publicare: 18-12-2025 07:14

