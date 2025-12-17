Washingtonul presează statele UE să renunţe la folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru Ucraina

17-12-2025 | 19:34
CNN: Rămâne un decalaj între Rusia şi Europa în ceea ce priveşte necesitatea unui armistiţiu imediat
AFP

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat miercuri pentru AFP că administraţia preşedintelui american Donald Trump "presează" ţările europene să "abandoneze ideea" de a utiliza active ruseşti îngheţate în UE pentru a ajuta Ucraina.

"Şapte ţări nu susţin deja în mod public această idee", a continuat oficialul, vorbind sub condiţia anonimatului, adăugând că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski călătoreşte la Bruxelles pentru a-i convinge pe liderii europeni, reuniţi joi la un summit, să utilizeze aceste active.

Aproximativ 210 miliarde de euro de la Banca Centrală a Rusiei sunt în prezent îngheţate în UE. Acestea au fost îngheţate de puterile occidentale după invazia din Ucraina din februarie 2022.

În versiunea iniţială a planului preşedintelui american de a pune capăt conflictului din Ucraina, publicată la sfârşitul lunii noiembrie, se propunea transferul unora dintre aceste active către Statele Unite şi Kremlin pentru diverse proiecte.

Chiar dacă acest plan a fost modificat de mai multe ori de atunci, această poziţie iniţială arată că Statele Unite par să dorească să folosească aceste active ca monedă de schimb pentru a ajunge la un acord, ceea ce ridică posibilitatea ca Moscova să recupereze o parte din sumele enorme implicate.

Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană se întâlnesc joi şi vineri la Bruxelles pentru a decide, printre altele, cum să finanţeze Ucraina, aflată în război cu Rusia, în următorii doi ani.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, promovează un plan de utilizare a activelor ruseşti îngheţate pentru a acorda Kievului un împrumut de 90 de miliarde de euro în următorii doi ani, dar această iniţiativă se confruntă cu o opoziţie acerbă din partea Belgiei, care deţine majoritatea acestor fonduri.

Ea se teme de represalii ruseşti sau de faptul că va fi singura ţară care va plăti preţul, mai ales în cazul unor acţiuni în justiţie.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 17-12-2025 19:34

