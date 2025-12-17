Trump trece o nouă linie roşie: insulte la adresa lui Biden şi Obama, afişate chiar la Casa Albă

După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald Trump a mai depăşit o limită prin amplasarea unor plăci la Casa Albă prin care îşi reiterează atacurile la adresa celor doi foşti preşedinţi.

Preşedintele republican făcuse deja vâlvă instalând sub o colonadă exterioară care duce la Biroul Oval o galerie de portrete ale foştilor preşedinţi în care fotografia lui Joe Biden a fost înlocuită cu una a unui dispozitiv automat de semnare.

Acest lucru reflectă afirmaţiile lui Donald Trump conform cărora predecesorul său era senil şi nu mai era capabil să guverneze.

Miercuri, jurnaliştii au descoperit că sub portrete au fost adăugate plăci cu scurte biografii.

Cele pentru Joe Biden şi Barack Obama sunt, aşa cum era de aşteptat, extrem de critice.

Primul preşedinte de culoare al Statelor Unite este descris drept "una dintre cele mai controversate figuri politice din istorie". El este, de asemenea, numit "Barack Hussein Obama", în maniera lui Donald Trump, care a contribuit la amplificarea teoriilor conspiraţiei despre originile predecesorului său.

Joe Biden este descris în următorii termeni: "Somnorosul Joe Biden a fost, de departe, cel mai prost preşedinte din istoria Statelor Unite."

Placa repetă, de asemenea, afirmaţia falsă conform căreia alegerile din 2020 i-au fost furate lui Donald Trump.

În ceea ce-l priveşte pe actualul preşedinte, biografia sa este, desigur, extrem de laudativă, scrie AFP.

Ea indică faptul că Trump a pus capăt la opt conflicte în opt luni, o cifră considerată a fi fabricată, şi că a generat investiţii de mii de miliarde de dolari în Statele Unite, o afirmaţie neverificabilă.

De la revenirea la putere pe 20 ianuarie, Donald Trump a transformat Casa Albă într-un decor conceput după gustul său şi menit a-i slăvi gloria.

În afară de construirea unei săli de bal gigantice, a înmulţit ornamentele aurite şi a atârnat portrete ale sale - mergând împotriva obiceiului prin care efigia unui preşedinte nu este expusă decât după ce acesta a părăsit puterea.

