Cum a comentat Putin eforturile făcute de SUA pentru a pune capăt „crizei” din Ucraina. Scopul discuțiilor sale cu Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat joi "eforturile sincere" ale Statelor Unite pentru a pune capăt conflictului din Ucraina şi a sugerat că Moscova şi Washingtonul ar putea ajunge la un nou acord privind controlul armelor nucleare.



"Administraţia americană (...) depune eforturi destul de energice şi sincere pentru a pune capăt luptelor, pentru a rezolva criza şi a ajunge la acorduri care să fie în interesul tuturor părţilor implicate în conflict", a declarat Putin în cadrul unei întâlniri la Kremlin cu importanţi oficiali ruşi şi din cadrul armatei, referitoare la pregătirile pentru summitul de vineri, din Alaska, cu preşedintele american Donald Trump.

Putin a declarat că discuţiile cu Statele Unite au drept scop crearea "condiţiilor pe termen lung ale păcii între ţările noastre, în Europa şi în întreaga lume, dacă vom ajunge la acorduri în domeniul controlului armelor strategice ofensive în următoarele etape".

Rusia şi Statele Unite deţin cele mai mari arsenale de arme nucleare din lume.

Ultimul acord de dezarmare nucleară între cele două ţări este tratatul New START (New Strategic Arms Reduction), care urmează să expire pe 5 februarie 2026, notează Agerpres.

