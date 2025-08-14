Nicio intenție ca SUA și Rusia să semneze documente mâine, spune Kremlinul

În ajunul întâlnirii dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump din Alaska, Kremlinul a anunțat că nu există planuri pentru semnarea vreunui document.

Agenția de presă rusă Interfax - apropiată Kremlinului - citează surse oficiale care avertizează că ar fi „o mare greșeală” să se facă predicții privind rezultatul negocierilor la nivel înalt dintre Rusia și SUA.

Anterior, Kremlinul a precizat că programul summitului a fost agreat, și va include o întâlnire față în față între cei doi lideri.

Trump, deschis către garanții de securitate pentru Ucraina, spune Macron

Emmanuel Macron a declarat că Donald Trump și-a arătat disponibilitatea față de liderii europeni în privința oferirii de garanții de securitate pentru Ucraina.

Trump a avut ieri o discuție telefonică cu lideri europeni, inclusiv cu Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii sale de vineri cu Vladimir Putin.

Macron a mai spus că Trump a exclus clar aderarea Kievului la alianța NATO, lucru care reprezintă un obstacol major în calea oricărui acord de pace cu Rusia.

Anterior, Volodimir Zelenski a declarat că a discutat în detaliu despre posibile garanții de securitate atunci când s-a întâlnit cu Sir Keir Starmer.

