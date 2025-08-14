Nicio intenție ca SUA și Rusia să semneze documente mâine, spune Kremlinul

Stiri externe
14-08-2025 | 17:51
donald trump
Getty

În ajunul întâlnirii dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump din Alaska, Kremlinul a anunțat că nu există planuri pentru semnarea vreunui document.

autor
Vlad Dobrea

Agenția de presă rusă Interfax - apropiată Kremlinului - citează surse oficiale care avertizează că ar fi „o mare greșeală” să se facă predicții privind rezultatul negocierilor la nivel înalt dintre Rusia și SUA.

De asemenea, sursele au adăugat că ar fi o mare greșeală să se prezică rezultatul negocierilor la nivel înalt dintre Rusia și SUA.

Anterior, Kremlinul a precizat că programul summitului a fost agreat, și va include o întâlnire față în față între cei doi lideri. 

Trump, deschis către garanții de securitate pentru Ucraina, spune Macron

 

Emmanuel Macron a declarat că Donald Trump și-a arătat disponibilitatea față de liderii europeni în privința oferirii de garanții de securitate pentru Ucraina.

Citește și
Melania Trump
Melania Trump ameninţă că îl va da în judecată pe Hunter Biden. Care este motivul

Trump a avut ieri o discuție telefonică cu lideri europeni, inclusiv cu Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii sale de vineri cu Vladimir Putin.

Macron a mai spus că Trump a exclus clar aderarea Kievului la alianța NATO, lucru care reprezintă un obstacol major în calea oricărui acord de pace cu Rusia.

Anterior, Volodimir Zelenski a declarat că a discutat în detaliu despre posibile garanții de securitate atunci când s-a întâlnit cu Sir Keir Starmer. 

Sursa: Sky News

Etichete: Rusia, kremlin, donald trump, documente,

Dată publicare: 14-08-2025 17:36

Articol recomandat de sport.ro
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Citește și...
Melania Trump ameninţă că îl va da în judecată pe Hunter Biden. Care este motivul
Stiri externe
Melania Trump ameninţă că îl va da în judecată pe Hunter Biden. Care este motivul

Melania Trump a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului președinte, și-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soțului său de către Jeffrey Epstein.

Un român a sechestrat doi oameni într-o farmacie din Italia și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști
Stiri externe
Un român a sechestrat doi oameni într-o farmacie din Italia și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști

Un român în vârstă de 46 de ani, aflat în permisie de zi din penitenciarul din Belluno, Italia, a fost arestat după ce a încercat să fure calmante dintr-o farmacie din centrul orașului.

Un bărbat a murit în Elveția după ce un copil de 10 ani a sărit pe el de pe trambulină. Micul criminal s-a făcut apoi nevăzut
Stiri externe
Un bărbat a murit în Elveția după ce un copil de 10 ani a sărit pe el de pe trambulină. Micul criminal s-a făcut apoi nevăzut

Un bărbat a murit la o piscină din Elveția, după ce un copil de 10 ani a sărit de pe o trambulină aflată la 5 metri înălțime și a căzut peste el, în apă. După ce și-a dat seama ce a făcut, copilul și femeia care era cu el au dispărut.

 

Recomandări
Reacția lui Arafat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la 10 ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi
Stiri actuale
Reacția lui Arafat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la 10 ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi, că nu DSU se ocupă de aceste centre.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Stiri externe
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Întâlnirea de la Anchorage (Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT (22:30 ora României) a anunţat joi Kremlinul, citat de AFP.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 August 2025

45:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12