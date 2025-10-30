Trump a dat un ordin fără echivoc după sfidarea lui Putin. SUA va relua testele nucleare după peste 30 de ani

Preşedintele american Donald Trump a ordonat joi reluarea testelor nucleare americane, suspendate de peste 30 de ani, ca răspuns la noile arme anunţate de Rusia, transmite France Presse.

Ordinul dat de Trump, fără detalii concrete, a părut mai degrabă o demonstraţie de forţă, intervenind doar cu câteva minute înainte de întrevederea sa mult-aşteptată cu preşedintele chinez Xi Jinping la Busan, în Coreea de Sud.

Preşedintele republican a ridicat tonul la adresa Kremlinului, în timp ce eforturile sale de a pune capăt războiului declanşat de invazia rusă în Ucraina de peste trei ani şi jumătate nu s-au soldat până acum cu niciun rezultat concret, notează AFP.

"Din cauza programelor de teste desfăşurate de alte ţări, am cerut Ministerului Războiului să înceapă testarea armelor noastre nucleare pe picior de egalitate. Acest proces va începe imediat!", a declarat preşedintele american pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

"SUA deţin mult mai multe arme nucleare decât orice altă ţară", afirmă Donald Trump. "Rusia vine pe poziţia a doua, iar China, mult mai în urmă, se plasează pe locul trei, dar ea va recupera această întârziere în cinci ani", susţine el.

Potrivit ultimului raport anual al Institutului Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), Rusia deţine 5.489 focoase nucleare, comparativ cu 5.177 cât au SUA şi cele 600 ale Chinei.

Cine deține arme nucleare

În total, SIPRI estimează la peste 12.200 numărul focoaselor nucleare deţinute de cele nouă ţări care dispun de arme atomice: Rusia, SUA, China, Franţa, Regatul Unit, Pakistan, India, Israel şi Coreea de Nord.

La sosirea sa pentru întrevederea cu Xi Jinping, Donald Trump a evitat să răspundă unui jurnalist care îi solicitase să comenteze în legătură cu surprinzătorul său anunţ cu privire la testele nucleare, făcut doar cu câteva minute în urmă.

Ordinul său intervine după o serie de anunţuri făcute de Vladimir Putin, care în ultimii ani nu a încetat să laude noile capacităţi militare ale ţării sale.

Preşedintele rus a salutat duminică testul reuşit al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, despre care a spus că are o "rază de acţiune nelimitată" şi este capabilă să se sustragă practic oricărui sistem de interceptare.

"Este nepotrivit", a reacţionat Donald Trump, invitându-l pe Putin mai degrabă "să pună capăt războiului în Ucraina".

Dar liderul rus nu a ţinut cont de aceste reproşuri.

Arma lăudată de Trump

"Ieri, am efectuat încă un test, cu un alt sistem promiţător - o torpilă Poseidon", a afirmat Vladimir Putin în cadrul unei vizite la un spital militar într-o declaraţie difuzată miercuri de televiziunea publică rusă.

Torpila Poseidon, potrivit Moscovei, este dotată cu un sistem de propulsie nucleară şi poate de asemenea transporta arme nucleare.

"Este un aparat fără egal în lume prin viteza sa şi adâncimea" la care operează, a declarat preşedintele rus, afirmând că nu există "nicio modalitate de a o intercepta".

Donald Trump, care s-a afişat ca un preşedinte pacifist de la revenirea sa la Casa Albă, pare să-şi fi înăsprit tonul faţă de Moscova după eşecul summitului său din Alaska cu Vladimir Putin din această vară.

Relațiile s-au răcit între cei doi lideri de stat

Săptămâna trecută, Trump a amânat o întâlnire planificată, tocmai anunţată, cu Vladimir Putin la Budapesta, declarând că nu doreşte discuţii "degeaba", iar SUA au impus ulterior noi sancţiuni împotriva a două mari companii petroliere ruse, Lukoil şi Rosneft.

După întâlnirea sa cu Xi Jinping, devenit un aliat apropiat al liderului de la Kremlin, Trump a asigurat că Washingtonul şi Beijingul vor "lucra împreună" cu privire la războiul din Ucraina.

Washingtonul şi Moscova rămân legate prin tratatul de dezarmare nucleară New START, care limitează fiecare parte la 1.550 de ogive strategice desfăşurate şi prevede un mecanism de verificări, întrerupt de doi ani.

Întrucât tratatul urmează să expire în februarie anul viitor, Vladimir Putin a propus la începutul lunii octombrie prelungirea acestuia cu un an, dar nu a menţionat o posibilă reluare a inspecţiilor arsenalului rus.

În 2019, în timpul primului mandat al lui Trump, Statele Unite s-au retras dintr-un alt tratat major încheiat în 1987 cu Rusia privind armele nucleare cu rază medie de acţiune (INF).

Încă din 2020, presa americană a menţionat un presupus plan al lui Donald Trump de a relua testele nucleare, ca un avertisment pentru Rusia şi China.

Între primul test nuclear american din iulie 1945 în deşertul New Mexico şi moratoriul impus de preşedintele George H. W. Bush în 1992, SUA au efectuat 1.054 de teste nucleare şi două bombardamente asupra oraşelor japoneze Hiroshima şi Nagasaki în 1945, aminteşte AFP.

