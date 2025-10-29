Rusia a testat o dronă submarină Poseidon cu capacitate nucleară. Putin: Nu poate fi interceptată

Președintele rus a sublinitat că ”nu există niciun mijloc care să o intercepteze”, la câteva zile după ce a anunţat un test final cu succes al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, de tip Burevestnik, relatează AFP.

O sursă din cadrul complexului militaro-industrial rus, citată de agenţia oficială rusă de presă Tass, a dat asigurări, cu un pic mai înainte, că drona de tip Poseidon - o dronă submarină concepută în vederea disuasiunii nucleare - este capabilă să se deplaseze, la peste un kilometru adâncime, cu o viteză de 60 până la 70 de noduri - adică cu o viteză cuprinsă între 111 şi 129 de kilometri pe oră - şi să rămână nedectabilă, potrivit News.ro.

”Ieri (marţi), am efectuat încă un test, al altui sistem promiţător - o dronă submarină (de tip) Poseidon”, a anunţat Vladimir Putin. ”Nu există niciun mijloc să o intercepteze”, a subliniat el.

„Puterea Poseidonului depășește semnificativ puterea chiar și a celei mai promițătoare rachete intercontinentale Sarmat”, a spus Putin.

Putin a organizat săptămâna trecută un exercițiu de lansare nucleară și a anunțat duminică că Rusia a testat cu succes racheta de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară, o armă cu capacitate nucleară despre care Moscova spune că poate străpunge orice scut de apărare, scrie Reuters.

De la prima anunțare a rachetelor Poseidon și Burevestnik în 2018, Putin le-a prezentat ca un răspuns la măsurile luate de Statele Unite pentru a construi un scut antirachetă după ce Washingtonul s-a retras unilateral în 2001 din Tratatul privind rachetele antibalistice din 1972 și pentru a extinde alianța militară NATO.

