Donald Trump, întrebat despre reducerea trupelor americane din România: „Nu este foarte importantă”

Președintele american Donald Trump a afirmat, joi, la bordul avionului Air Force One, că reducerea prezenței trupelor americane în România nu este „foarte importantă”.

Statele Unite au anunţat miercuri o reducere a prezenţei militare pe frontul estic al Europei, în primul rând în România, deşi conflictul din Ucraina continuă să facă ravagii la porţile sale, notează AFP.

România și Aliații au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a anunţat, miercuri dimineaţă, MApN, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane şi europene.

Conform MApN, decizia vizează şi forţe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în România.

Ce spune armata americană

Departamentul de Război al SUA a confirmat reducerea prezenţei în Europa, însă precizează că nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5.

Ambasada SUA la București a postat un mesaj al ambasadorul SUA la NATO, care transmite că „acest parteneriat (n.r. NATO) este mai puternic ca niciodată”.

„În cadrul NATO, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. De peste 20 de ani, România, în calitate de aliat NATO, colaborează constant cu Statele Unite pentru a îndeplini obiectivele comune de apărare. Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”, potrivit mesajului transmis de Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO și postat pe pagina de Facebook de către Ambasada SUA la București.

Agențiile de presă de stat rusești Interfax, Russia Today sau TASS au reacționat în acest caz.

Russia Today: „Statele Unite reduc prezența militară în Europa ca parte a unei schimbări mai ample de strategie, a anunțat miercuri ministrul apărării din România. Membrii europeni ai NATO au fost informați că SUA se vor concentra pe regiunea Indo-Pacific, a declarat Ionuț Moșteanu în cadrul unei conferințe de presă. Ministrul a spus că Bucureștiul a aflat luni de decizia SUA, dar că aceasta nu reprezintă un „dezastru” pentru securitatea țării est-europene. Pentagonul va retrage aproximativ jumătate din cei 2.000 de soldați pe care îi are în prezent în România. Unitatea afectată de schimbare are elemente staționate și în Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Alte țări, precum Franța, își vor continua desfășurările, a adăugat Moșteanu, menționând că este „nerealist” să se aștepte o prezență străină numeroasă”.

