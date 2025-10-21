Casa Albă: Nu există planuri ca președintele Trump să se întâlnească cu Putin în viitorul apropiat

21-10-2025 | 19:19
Putin și Trump
Getty

Nu există „planuri” ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin „în viitorul apropiat”, a declarat un oficial de la Casa Albă.

 

Aura Trif

Joia trecută, Trump a spus că el și președintele rus vor avea discuții la Budapesta în decurs de două săptămâni pentru a aborda războiul din Ucraina, relatează BBC.

O întâlnire pregătitoare între secretarul de stat american Marco Rubio și omologul său rus Serghei Lavrov urma să aibă loc în această săptămână, însă Casa Albă a anunțat că cei doi au avut un apel „productiv” și că o întâlnire nu mai este „necesară”.

Casa Albă nu a oferit detalii

Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre motivul amânării discuțiilor. Luni, Trump a susținut ideea de a îngheța conflictul ucrainean pe linia frontului actuală.

„Să rămână tăiat așa cum este”, a spus el luni, referindu-se la regiunea disputată Donbas din estul Ucrainei.

Rusia a respins în mod repetat ideea de a îngheța linia actuală de contact.

Moscova este interesată doar de „pace pe termen lung și durabilă”, a declarat Lavrov marți, sugerând că înghețarea liniei frontului ar echivala doar cu un armistițiu temporar.

Sursa: BBC

Etichete: donald trump, vladimir putin, vizita oficiala, washington,

Dată publicare: 21-10-2025 19:19

