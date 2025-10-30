Donald Trump a declarat că tarifele americane aplicate Chinei vor fi reduse de la 57% la 47%

Stiri externe
30-10-2025 | 07:08
trump
AFP

Preşedintele american a părăsit joi oraşul sud-coreean Busan la bordul avionului Air Force One, îndreptându-se spre Washington, după o întâlnire de 1 oră şi 40 de minute cu omologul său chinez.

autor
Ioana Andreescu

Liderii celor două mari economii mondiale, care nu s-au mai întâlnit faţă în faţă de şase ani, s-au strâns mâna, dar nu au făcut nicio declaraţie presei. La bordul Air Force One, preşedintele SUA a declarat reporterilor că tarifele americane aplicate Chinei vor fi reduse de la 57% la 47%.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a oferit o evaluare pozitivă a întâlnirii sale cu liderul chinez Xi Jinping, afirmând că au ajuns la un acord comercial care ar putea fi semnat în curând, deşi nu a oferit detalii suplimentare, scrie CNN.

Întrebat de un reporter la bordul avionului Air Force One cât de repede crede că se va ajunge la un acord, Trump a răspuns: „Cred că destul de repede, nu avem prea multe obstacole majore”.

Apoi a adoptat un ton mai categoric, declarând: „Avem un acord. Acum, vom renegocia acordul în fiecare an, dar cred că acesta va rămâne în vigoare pentru o lungă perioadă de timp”.

Citește și
donald trump
Se apropie momentul culminant al turneului lui Trump în Asia: „Multe probleme vor fi rezolvate. Sunt foarte optimist”

„Este un acord pe un an şi îl vom prelungi după un an”, a adăugat el.

Trump a precizat că el şi Xi au căzut de acord asupra „aproape tuturor aspectelor”, inclusiv asupra comerţului cu soia şi a tarifelor legate de fentanil.

Discuții despre comerț, soia și tarife

„Am discutat despre multe dintre elementele despre care vorbiţi tot timpul”, a spus Trump.

„După cum ştiţi, am impus Chinei o taxă vamală de 20% din cauza importurilor de fentanil, ceea ce reprezintă o taxă mare”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, după ce a părăsit Coreea de Sud, potrivit CNN.

„Am redus-o cu 10%, astfel încât să fie de 10% în loc de 20%, cu efect imediat”, a adăugat el.

Preşedintele american a mai spus că Xi „va depune eforturi susţinute pentru a opri moartea care se apropie”.

Trump a declarat că el şi liderul chinez au convenit asupra „multor puncte foarte importante” în cadrul întâlnirii lor din Coreea de Sud, printre care şi reluarea achiziţiilor de soia.

„Suntem de acord asupra multor elemente — cantităţi mari, cantităţi enorme de soia şi alte produse agricole vor fi achiziţionate imediat, începând chiar de acum”, a precizat Trump.

Tarifele impuse de administraţia sa au determinat China să înceteze achiziţionarea de soia din SUA în luna mai, lăsând fermierii americani cu miliarde de dolari în culturi nevândute, iar unii dintre ei punând la îndoială politicile preşedintelui.

Trump a adăugat că problema pământurilor rare a fost rezolvată şi că nu mai există obstacole în acest sens.

Perspective diplomatice și colaborare internațională

Preşedintele SUA a spus că va merge în China în aprilie, iar Xi Jinping va veni în Statele Unite la un moment dat după aceea.

De asemenea, Trump a declarat la bordul avionului Air Force One că SUA şi China vor „colabora” în ceea ce priveşte războiul din Ucraina.

Înainte de întâlnire, liderul american — care tocmai anunţase reluarea imediată a testelor nucleare — l-a numit pe omologul său „un negociator redutabil”, exprimându-şi aşteptarea pentru o întâlnire „foarte reuşită”.

Xi Jinping a spus că era „o plăcere să-l revadă” pe Donald Trump, în timp ce cei doi pozau pentru fotografi într-o clădire austeră a aeroportului din Busan (sud-estul Coreei de Sud).

„China şi Statele Unite pot să-şi asume împreună responsabilităţile de mari puteri şi să colaboreze la realizarea unor proiecte mai ambiţioase şi mai concrete, pentru binele celor două ţări şi al întregii lumi”, a afirmat liderul chinez.

Rezultatul autopsiei medicului Ștefania Szabo. Ce au observat legiștii

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, China,

Dată publicare: 30-10-2025 07:08

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sinner și-a prezentat noua iubită la Viena, după victoria din finală: a fost aproape de a ieși Miss Danemarca
GALERIE FOTO Sinner și-a prezentat noua iubită la Viena, după victoria din finală: a fost aproape de a ieși Miss Danemarca
Citește și...
Noul război purtat de SUA. Trump a mutat din Europa cea mai avansată navă americană, ca să îl câștige
Stiri externe
Noul război purtat de SUA. Trump a mutat din Europa cea mai avansată navă americană, ca să îl câștige

Decizia lui Trump de a muta cel mai avansat portavion al națiunii în America de Sud face parte din campania sa împotriva cartelurilor de droguri.

Se apropie momentul culminant al turneului lui Trump în Asia: „Multe probleme vor fi rezolvate. Sunt foarte optimist”
Stiri externe
Se apropie momentul culminant al turneului lui Trump în Asia: „Multe probleme vor fi rezolvate. Sunt foarte optimist”

Președintele american Donald Trump s-a declarat "optimist" în privința rezultatelor întrevederii sale de joi cu președintele chinez Xi Jinping.

Donald Trump: ”Am făcut-o!”. Ce primește Coreea de Sud în schimbul a 350 de miliarde de dolari
Stiri externe
Donald Trump: ”Am făcut-o!”. Ce primește Coreea de Sud în schimbul a 350 de miliarde de dolari

Preşedintele american Donald Trump anunţă miercuri că a încheiat un acord comercial cu omologul său sud-coreean Lee Jae Myung, după o întâlnire a celor doi lideri în oraşul sud-coreean Gyeongju (Sud), relatează AFP.

 

Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28