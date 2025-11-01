Trump a adus aur masiv într-o baie de la Casa Albă. Președintele SUA e mândru de renovare

baie de la Casa Alba renovata
Donald Trump/Truth Social

Președintele-magnat imobiliar, mare adept al marmurei și aurului, a înlocuit gresia verde din anii '40 cu marmură albă și neagră lustruită, în baia pe care a modificat-o.

Renovarea unei băi de la Casa Albă vine după distrugerea aripii estice pentru construirea unei săli de bal, de 300 de milioane de dolari

Îmbrăcată cu marmură de la podea până la tavan, Donald Trump a salutat vineri renovarea unei băi de la Casa Albă, clădire din care a distrus deja o parte pentru a construi o sală de bal în valoare de 300 de milioane de dolari, informează AFP, preluat de Agerpres.

Înainte și după renovare

Într-o serie de mesaje și fotografii distribuite pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, președintele american a prezentat cum arăta sala de baie, numită Lincoln, înainte și după renovare.

Înainte de renovare: gresie verde pal pe pereți, o chiuvetă albă montată pe un picior metalic.

donald trump
Trump vrea să reia testele nucleare după 33 de ani. Experții explică care dintre dușmanii Statelor Unite ar profita din plin

După renovare: marmură albă pe podea și pe pereți, robinete aurii și un candelabru pe tavan.

Justificarea lui Trump

„Am renovat baia Lincoln din Casa Albă. Aceasta fusese renovată în anii 1940 în stil Art Deco, cu gresie verde, ceea ce este complet nepotrivit pentru perioada (președintelui Abraham) Lincoln", a scris actualul președinte american.

„Acum am folosit marmură albă și neagră lustruită. Se potrivește foarte bine cu epoca lui Abraham Lincoln și ar putea chiar să corespundă cu marmura originală", a adăugat președintele SUA, magnat imobiliar, mare adept al marmurei și al aurului.

Contextul transformărilor la Casa Albă

Aceste mesaje în serie au fost publicate de președintele Statelor Unite la o săptămână după demolarea completă a aripii estice a Casei Albe, o măsură decisă de Donald Trump pentru a construi o vastă sală de bal, al cărei cost estimat a crescut de la 200 de milioane la 300 de milioane de dolari.

Executivul american insistă asupra faptului că acest proiect, finanțat de donatori privați precum Amazon, Google și compania din domeniul apărării Lockheed Martin, „nu îi costă niciun cent pe contribuabili".

Stilul Trump la Casa Albă

Donald Trump, pasionat de luxul ostentativ, a decorat Biroul Oval cu auriu, a transformat grădina de trandafiri a Casei Albe într-un patio mobilat cu mese și scaune din fier forjat alb și a instalat două steaguri americane imense în grădinile acestei clădiri emblematice din Washington.

Renovarea băii Lincoln constituie prima renovare de amploare din acest mandat al lui Donald Trump ce a fost realizată în interiorul reședinței de la Casa Albă, în partea principală a clădirii în care locuiește președintele Statelor Unite.

Destinația băii renovate

Această baie renovată nu face parte din apartamentele private ale președintelui, ci dintr-un apartament situat în apropiere, care poate găzdui oaspeți - precum Elon Musk în primăvară, când acesta s-a aflat la conducerea Comitetului pentru eficiență guvernamentală, denumit Doge.

Acel apartament, Abraham Lincoln, și-a primit numele de la ilustrul președinte american din secolul al XIX-lea, care îl transformase în biroul său.

Sursa: Agerpres

