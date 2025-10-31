Trump vrea să reia testele nucleare după 33 de ani. Experții explică care dintre dușmanii Statelor Unite ar profita din plin

Președintele american Donald Trump spune că vrea reluarea testelor nucleare. Dar nu este clar dacă s-a referit la testele cu detonarea unor focoase nucleare, care n-au mai avut loc de 33 de ani, în Statele Unite.

Experții consideră că asta ar deschide calea și pentru adversari să-și testeze și perfecționeze cele mai puternice arme.

După ce Vladimir Putin s-a lăudat că Rusia a testat o supertorpilă și o nouă rachetă de croazieră, ambele cu propulsie nucleară, Donald Trump a reacționat.

"Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare, pe baze egale. Procesul va începe imediat”, a scris Trump pe rețeaua sa de comunicare.

Casa Albă nu a clarificat dacă președintele s-a referit la detonarea unor focoase nucleare - teste pe care doar Coreea de Nord le-a făcut în secolul acesta – sau la testarea platformelor care ar putea livra o bombă nucleară, ceea ce înseamnă rutină pentru puterile nucleare.

JD Vance, vicepreședintele SUA: „Avem un arsenal mare, evident, rușii au un arsenal nuclear mare, chinezii au un arsenal nuclear mare. Uneori trebuie să-l testăm pentru a ne asigura că totul e în regulă. Președintele doar vrea să ne asigurăm că facem asta”.

Joi a fost audiat în Congres viceamiralul Richard Correll, nominalizat pentru cea mai înaltă funcție a Comandamentului strategic american, care supervizează desfășurarea armelor nucleare în luptă.

viceamiral Richard Correll, nominalizat pentru Comandamentul Strategic al SUA: „Nu aș presupune că mesajul președintelui se referea la teste nucleare explozive. Dar asta a spus. Cred că citatul exact este: "înceapă testarea armelor noastre nucleare, pe baze egale. Nici China, nici Rusia nu au efectuat un astfel de test nuclear exploziv. Așadar, nu interpretez nimic din asta și nici nu exclud nimic”.

Astfel înaltul comandant militar a sugerat că Statele Unite nu intenționează să reia, după un îngheț de 33 de ani, testele cu detonarea unor arme nucleare.

Criticii spun că, dacă Trump va inaugura o nouă eră a testelor nucleare, acest lucru va deschide ușa pentru orice țară cu ambiții nucleare să înceapă să recupereze decalajul. Și cel mai mult ar beneficia China. Congresmanii democrați nu s-au ferit s-o spună.

Senatorul Mark Kelly (D), Comisiile pentru servicii armate și informații: „Este îngrijorător faptul că președintele crede că trebuie să reluăm testarea focoaselor nucleare, lucru pe care nu l-am făcut de trei decenii.Singura țară care ar beneficia cu adevărat de asta - să uităm pentru o secundă de nord-coreeni – ar fi China. Noi nu avem nevoie să ne testăm armele nucleare. Putem să facem modelări în simulator. Dacă noi spunem că vom începe testarea armelor nucleare, rezultatul este că și chinezii vor spune: „OK, și noi vom începe testarea armelor nucleare". Asta ar aduce un avantaj Chinei”.

Hakeem Jeffries, liderul minorității din Camera Reprezentanților: „Se pare că reluarea testelor nucleare ar reprezenta o încălcare majoră a tratatelor internaționale aflate în vigoare de decenii. Și este doar un alt exemplu de politici ale lui Donald Trump și ale republicanilor care merg prea departe, complet desprinse de realitate”.

Analiștii avertizează că schimbările constante de discurs ale președintelui Trump sunt cel puțin problematice. Într-un mediu internațional deja tensionat, Trump adaugă și mai multă instabilitate.

