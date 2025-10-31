Trump vrea să reia testele nucleare după 33 de ani. Experții explică care dintre dușmanii Statelor Unite ar profita din plin

Stiri externe
31-10-2025 | 19:28
×
Codul embed a fost copiat

Președintele american Donald Trump spune că vrea reluarea testelor nucleare. Dar nu este clar dacă s-a referit la testele cu detonarea unor focoase nucleare, care n-au mai avut loc de 33 de ani, în Statele Unite.

autor
Stirileprotv

Experții consideră că asta ar deschide calea și pentru adversari să-și testeze și perfecționeze cele mai puternice arme.

După ce Vladimir Putin s-a lăudat că Rusia a testat o supertorpilă și o nouă rachetă de croazieră, ambele cu propulsie nucleară, Donald Trump a reacționat.

"Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare, pe baze egale. Procesul va începe imediat”, a scris Trump pe rețeaua sa de comunicare.

Casa Albă nu a clarificat dacă președintele s-a referit la detonarea unor focoase nucleare - teste pe care doar Coreea de Nord le-a făcut în secolul acesta – sau la testarea platformelor care ar putea livra o bombă nucleară, ceea ce înseamnă rutină pentru puterile nucleare.

Citește și
Nusantara
Una dintre cele mai mari economii ale lumii își mută capitala. Construiește un nou oraș de la zero. GALERIE FOTO

JD Vance, vicepreședintele SUA: „Avem un arsenal mare, evident, rușii au un arsenal nuclear mare, chinezii au un arsenal nuclear mare. Uneori trebuie să-l testăm pentru a ne asigura că totul e în regulă. Președintele doar vrea să ne asigurăm că facem asta”.

Joi a fost audiat în Congres viceamiralul Richard Correll, nominalizat pentru cea mai înaltă funcție a Comandamentului strategic american, care supervizează desfășurarea armelor nucleare în luptă.

viceamiral Richard Correll, nominalizat pentru Comandamentul Strategic al SUA: „Nu aș presupune că mesajul președintelui se referea la teste nucleare explozive. Dar asta a spus. Cred că citatul exact este: "înceapă testarea armelor noastre nucleare, pe baze egale. Nici China, nici Rusia nu au efectuat un astfel de test nuclear exploziv. Așadar, nu interpretez nimic din asta și nici nu exclud nimic”.

Astfel înaltul comandant militar a sugerat că Statele Unite nu intenționează să reia, după un îngheț de 33 de ani, testele cu detonarea unor arme nucleare.

Criticii spun că, dacă Trump va inaugura o nouă eră a testelor nucleare, acest lucru va deschide ușa pentru orice țară cu ambiții nucleare să înceapă să recupereze decalajul. Și cel mai mult ar beneficia China. Congresmanii democrați nu s-au ferit s-o spună.

Senatorul Mark Kelly (D), Comisiile pentru servicii armate și informații: „Este îngrijorător faptul că președintele crede că trebuie să reluăm testarea focoaselor nucleare, lucru pe care nu l-am făcut de trei decenii.Singura țară care ar beneficia cu adevărat de asta - să uităm pentru o secundă de nord-coreeni – ar fi China. Noi nu avem nevoie să ne testăm armele nucleare. Putem să facem modelări în simulator. Dacă noi spunem că vom începe testarea armelor nucleare, rezultatul este că și chinezii vor spune: „OK, și noi vom începe testarea armelor nucleare". Asta ar aduce un avantaj Chinei”.

Hakeem Jeffries, liderul minorității din Camera Reprezentanților: „Se pare că reluarea testelor nucleare ar reprezenta o încălcare majoră a tratatelor internaționale aflate în vigoare de decenii. Și este doar un alt exemplu de politici ale lui Donald Trump și ale republicanilor care merg prea departe, complet desprinse de realitate”.

Analiștii avertizează că schimbările constante de discurs ale președintelui Trump sunt cel puțin problematice. Într-un mediu internațional deja tensionat, Trump adaugă și mai multă instabilitate.

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, nuclear, statele unite,

Dată publicare: 31-10-2025 19:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Una dintre cele mai mari economii ale lumii își mută capitala. Construiește un nou oraș de la zero. GALERIE FOTO
Stiri externe
Una dintre cele mai mari economii ale lumii își mută capitala. Construiește un nou oraș de la zero. GALERIE FOTO

Indonezia își mută capitala de la Jakarta, către Nusantara – un oraș nou în construcție în pădurile dense din Borneo.

Cum i-a pedepsit Turcia pe proprietarul hotelului din Bolu și pe familia sa, unde 78 de turiști au ars de vii în ianuarie
Stiri externe
Cum i-a pedepsit Turcia pe proprietarul hotelului din Bolu și pe familia sa, unde 78 de turiști au ars de vii în ianuarie

Un tribunal turc a condamnat vineri proprietarul unui hotel din stațiunea de schi și alte 10 persoane la închisoare pe viață, după ce i-a găsit vinovați de neglijență gravă în legătură cu tragedia din luna ianuarie.

Reuters: Cea mai mare rafinărie din India reia achizițiile de petrol rusesc prin intermediari neafectați de sancțiunile SUA
Stiri externe
Reuters: Cea mai mare rafinărie din India reia achizițiile de petrol rusesc prin intermediari neafectați de sancțiunile SUA

Cea mai mare rafinărie de petrol din India, Indian Oil Corp, a reluat achiziționarea de petrol rusesc, dar de data aceasta de la furnizori care nu sunt incluși pe listele de sancțiuni, a relatat Reuters, citând surse.

Recomandări
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale
Stiri actuale
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale

Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii.

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat
Stiri actuale
Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat

Conducerea Jandarmeriei Române și-a cerut scuze după ce un plutonier l-a amendat cu 3.000 de lei pe cel care a organizat marșul de comemorare pentru victimele din clubul „Colectiv”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 31 Octombrie 2025

51:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28