Protest în Japonia după anunțul lui Trump: supraviețuitorii bombelor atomice denunță reluarea testelor nucleare

31-10-2025 | 10:41
O organizaţie japoneză a supravieţuitorilor bombei atomice, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2024, a numit "absolut inacceptabil" anunţul surprinzător al preşedintelui american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare. 

Bombele atomice lansate de Statele Unite asupra oraşelor japoneze Hiroshima şi Nagasaki în august 1945 au ucis peste 200.000 de persoane. Acestea sunt singurele exemple cunoscute de utilizare a armelor nucleare în timp de război.

Supravieţuitorii, cunoscuţi sub numele de "hibakusha", au îndurat traume fizice şi psihologice pe tot parcursul vieţii, precum şi discriminări legate de statutul lor de victime ale bombei atomice.

După ce Donald Trump a anunţat joi că a ordonat Pentagonului să reia testele cu arme nucleare "din cauza programelor de teste efectuate de alte ţări", făcând referire în mod explicit la China şi Rusia, organizaţia Nihon Hidankyo a trimis o scrisoare de protest Ambasadei SUA în Japonia.

Această directivă "contravine eforturilor naţiunilor din întreaga lume de a construi o lume paşnică fără arme nucleare şi este absolut inacceptabilă", a declarat grupul în scrisoarea sa.

Primarul din Nagasaki, Shiro Suzuki, a condamnat şi el decizia, spunând că aceasta "calcă în picioare eforturile oamenilor din întreaga lume care au vărsat sânge şi lacrimi pentru o lume fără arme nucleare".

"Dacă testele nucleare ar fi reluate imediat, nu l-ar face asta pe (Trump) nedemn de premiul Nobel pentru Pace?", a întrebat el joi în faţa presei - o referire la intenţia premierului japonez Sanae Takaichi de a-l nominaliza pe Trump la prestigiosul premiu.

La ceremonia înmânării premiului Nobel pentru Pace de anul trecut, mişcarea Hidankyo, formată din hibakusha (supravieţuitori ai bombei atomice), a cerut statelor să abolească armele nucleare.

Alte două asociaţii de supravieţuitori, cu sediul în Hiroshima, au emis, de asemenea, declaraţii de protest "viguroase", cerând "să nu se efectueze astfel de teste".

"Într-un război nuclear, nu există nici învingător, nici învins. Întreaga umanitate pierde", au declarat împreună Congresul de la Hiroshima împotriva bombelor A şi H (Hiroshima Gensuikin) şi Federaţia Victimelor Bombei Atomice din Hiroshima, într-o declaraţie trimisă şi ambasadei americane.

"Lipsa de umanitate a armelor nucleare este evidentă în devastarea observată la Hiroshima şi Nagasaki", au adăugat acestea.

Anunţul lui Donald Trump ridică numeroase întrebări, în special în ceea ce priveşte natura exactă a testelor planificate: sisteme de arme sau explozii nucleare propriu-zise? Statele Unite nu au mai efectuat teste nucleare din 1992.

Sursa: Agerpres

