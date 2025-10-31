Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump

31-10-2025 | 20:51
Departamentul Apărării al Statelor Unite a permis Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, a raportat vineri CNN, citând trei oficiali americani și europeni.

autor
Alexandru Toader

Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA, lăsând decizia politică finală preşedintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani şi europeni familiarizaţi cu această chestiune, citaţi de CNN.

Trump a declarat la începutul acestei luni, în timpul unui prânz de lucru cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, că ar prefera să nu furnizeze rachetele Ucrainei. „Nu vrem să dăm lucruri de care avem nevoie pentru a ne proteja ţara”, a justificat el.

Dar Statul Major Interarme a informat Casa Albă despre evaluarea sa la începutul acestei luni, chiar înainte ca Trump să se întâlnească cu Zelenski. Evaluarea a încurajat aliaţii europeni ai SUA, care consideră că Washington are acum mai puţine scuze pentru a nu furniza rachetele, au declarat doi oficiali europeni.

Trump însuşi declarase, cu câteva zile înainte de întâlnirea cu Zelenski, că SUA au „multe rachete Tomahawk” pe care le-ar putea furniza Ucrainei.

Oficialii americani şi europeni au fost surprinşi, aşadar, când Trump şi-a schimbat radical tonul câteva zile mai târziu, afirmând în discursul de deschidere de la prânzul de lucru cu Zelenski că SUA „au nevoie” de rachetele Tomahawk. Apoi, potrivit CNN, i-a spus lui Zelenski, în spatele uşilor închise, că SUA nu le vor furniza – cel puţin nu încă.

Decizia lui Trump a venit la o zi după ce a vorbit la telefon cu preşedintele rus Vladimir Putin, care i-a spus lui Trump că rachetele Tomahawk ar putea lovi marile oraşe ruseşti, precum Moscova şi Sankt Petersburg, şi că nu ar avea un impact semnificativ pe câmpul de luptă, dar ar afecta relaţia dintre SUA şi Rusia, susţine CNN.

Zelenski a insistat că rachetele vor viza mai eficient instalaţiile petroliere şi energetice din interiorul Rusiei. Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de aproximativ 1.600 de km.

Trump nu a renunţat complet la ideea rachetelor, au declarat anterior surse pentru CNN, iar administraţia a elaborat planuri pentru a le furniza rapid Ucrainei, în cazul în care Trump va da ordinul.

Trump a devenit atât de frustrat în ultimele săptămâni de refuzul lui Putin de a lua în considerare în mod serios negocierile de pace, încât a aprobat săptămâna trecută noi sancţiuni americane împotriva companiilor petroliere ruseşti şi a anulat – pentru moment – întâlnirea planificată cu Putin la Budapesta pentru a discuta despre Ucraina.

Ce probleme rămân

Deşi Pentagonul nu are îngrijorări cu privire la stocuri, oficialii americani din domeniul apărării se confruntă în continuare cu problema modului în care Ucraina ar instrui personalul şi ar utiliza rachetele, au declarat oficialii. Există încă mai multe probleme operaţionale care ar trebui rezolvate pentru ca Ucraina să poată utiliza rachetele în mod eficient, au adăugat sursele.

O întrebare rămasă fără răspuns este cum ar lansa Ucraina rachetele dacă SUA i le-ar furniza. Rachete Tomahawk sunt lansate cel mai frecvent de pe nave de suprafaţă sau submarine, dar marina ucraineană este grav epuizată, astfel încât rachetele ar trebui probabil lansate de pe uscat. Corpul de marină şi armata au dezvoltat lansatoare terestre care ar putea fi furnizate Ucrainei.

Dar chiar dacă SUA nu ar dori să furnizeze lansatoarele, oficialii europeni consideră că Ucraina ar putea găsi o soluţie. Un oficial a subliniat că inginerii ucraineni au reuşit să dezvolte o soluţie pentru a utiliza rachetele Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, care au fost iniţial proiectate pentru a fi utilizate de avioanele moderne ale NATO şi care a trebuit să fie integrate în flota de avioane de vânătoare învechite, din era sovietică, a Ucrainei.

Într-o postare pe X la începutul acestei săptămâni, Zelenksi a spus că Ucraina speră să-şi extindă capacităţile de atac pe lungă distanţă până la sfârşitul acestui an, astfel încât războiul să se poată încheia „în condiţii echitabile” pentru ţară.

„Sancţiunile globale şi precizia noastră extremă se sincronizează practic pentru a pune capăt acestui război în condiţii echitabile pentru Ucraina”, a scris el. „Toate obiectivele de atac profund trebuie să fie complet blocate până la sfârşitul anului, inclusiv prin extinderea amprentei noastre pe lungă distanţă”, a punctat Zelenski.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 31-10-2025 20:51

