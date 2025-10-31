Trump a transformat Casa Albă în McDonald's de Halloween. A găzduit sute de invitaţi costumaţi. GALERIE FOTO

31-10-2025 | 17:16
Trump Halloween
Getty Images

Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi – de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial – în cadrul petrecerii de Halloween de joi seara de la Casa Albă, scrie AP.  

autor
Claudia Alionescu

El şi prima doamnă, Melania Trump, au apărut pe peluza sudică, pe fundalul unei versiuni orchestrale a piesei „Thriller” de Michael Jackson.

Niciunul dintre ei nu era costumat.

Trump a purtat un costum albastru şi o cravată roşie, cu o şapcă roşie inscripţionată „USA”, iar soţia sa purta un palton maro peste o rochie portocalie.

Cuplul a împărţit batoane Hershey şi Twizzlers, ambalate în cutii cu sigiliul prezidenţial, copiilor şi părinţilor care stăteau la coadă pe aleea de acces. Pereţii temporari ascundeau vederea asupra construcţiei noii săli de bal a Casei Albe a lui Trump – care a dus la demolarea aripii estice –, deşi un buldozer parcat putea fi încă văzut pe partea cealaltă.

„Este o coadă lungă. Este aproape la fel de mare ca sala de bal”, a spus Trump.

Tradiţia Casei Albe a continuat, în ciuda faptului că Trump se întorsese cu doar câteva ore înainte dintr-o călătorie de şase zile în Asia, care l-a dus în Malaezia, Japonia şi Coreea de Sud, şi în mijlocul unei blocări a guvernului, aflată în a 30-a zi.

Trump a cerut redeschiderea guvernului, dar democraţii din Congres solicită prelungirea creditelor fiscale care expiră şi care i-au ajutat pe milioane de americani să-şi permită asigurarea de sănătate. Colegii lor republicani spun că nu vor negocia până când guvernul nu va fi redeschis.

Tarifele lui Trump asupra importurilor din China au scumpit costumele de Halloween

Tarifele impuse de Trump asupra importurilor din China au redus stocurile şi au crescut preţurile costumelor de Halloween pentru importatori, comercianţi cu amănuntul şi cumpărători americani.

Cu toate acestea, exteriorul Casei Albe era decorat cu zeci de ornamente cu frunze şi flori de toamnă – crizanteme portocalii şi roşii. Scările care duceau la balcon erau aglomerate cu dovleci sculptaţi.

Printre copiii care au participat la petrecerea de Halloween s-au numărat şi cei ai membrilor armatei şi ai personalului Casei Albe.

Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe, a venit cu fiul ei mic, îmbrăcat în dovleac. Katie Miller, fostă asistentă a administraţiei Trump, era îmbrăcată în schelet, în timp ce soţul ei, Stephen, adjunctul şefului de cabinet al lui Trump, purta doar un costum de afaceri.

Sute de copii – de la bebeluşi până la adolescenţi – au venit îmbrăcaţi în Spider-Man şi Căpitanul America, balerine, prinţese şi spiriduşi. Doi băieţi purtau costume, pălării Trump şi zâmbete ca ale preşedintelui, deşi nu au încercat să imite coafura sa caracteristică, în timp ce o fetiţă din grup purta o haină albă peste o rochie asemănătoare cu cele purtate de prima doamnă.

Mai mulţi părinţi purtau şepci cu inscripţia „USA”, ca Trump.

Unii copii au fost timizi sau reticenţi în a vorbi cu familia Trump, dar preşedintele i-a spus ceva unui copil al cărui costum consta în a sta cu pantalonii coborâţi pe o toaletă gonflabilă pe care era scris „Wide Load” („Încărcătură largă”) pe spate.

Stiri Diverse
Advertoriale
Stiri Diverse
Stiri Diverse
Stiri actuale
Stiri actuale
Stiri actuale
