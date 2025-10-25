Trimisul special al lui Putin a ajuns în SUA. Moscova promite continuarea negocierilor în ciuda tensiunilor

Trimisul special al lui Vladimir Putin a ajuns în Statele Unite pentru „discuții oficiale”. Potrivit presei de peste Ocean, Kirill Dimitriev se va întâlni cu Steve Witkoff.

Oficialul rus a declarat că dialogul dintre Moscova și Washington este vital pentru întreaga lume. Și va continua, în ciuda unor gesturi „neprietenești” făcute de americani.

În acest timp, la Londra, alianții europeni ai Ucrainei și-au asumat să sprijine Kievul cu rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de apărare anti-rachetă.

Keir Starmer cere mai multe rachete pentru Ucraina

La întrevederea de la Londra, premierul britanic Keir Starmer i-a îndemnat pe aliați să furnizeze Ucrainei mai multe rachete cu rază lungă de acțiune, pentru a lovi adânc ținte de pe teritoriul Rusiei.

Keir Starmer, premierul britanic: „Am livrat (Ucrainei) mai multe rachete britanice în ultimele zile și săptămâni și susținem ferm necesitatea armelor cu rază lungă de acțiune, este cu adevărat important (ca Ucraina) să dispună de astfel de capacități.”

Volodimir Zelenski solicită astfel de arme de câteva săptămâni.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Capacitatea de atac la distanță întărește direct diplomația. Cu cât Putin suferă mai multe pierderi pe propriul teritoriu, cu atât mai puține atacuri poate lansa pe linia frontului și cu atât mai rapid se va încheia conflictul.”

NATO analizează livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina

Secretarul general al NATO, care a discutat miercuri cu președintele Donald Trump, a declarat că administrația americană analizează încă posibilitatea livrării de rachete Tomahawk către Ucraina.

Mark Rutte, Secretarul General al NATO: „Putin rămâne fără bani, fără trupe și fără idei. Acum este momentul potrivit pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei, astfel încât să putem obține în sfârșit o pace echitabilă și justă pentru Ucraina.”

Zelenski a pledat insistent și pentru mai multe sisteme de apărare Patriot. Producătorul american nu face față solicitărilor, așa că ucrainenii le-au cerut țărilor care nu au nevoie imediată de aceste sisteme să renunțe la comenzi în favoarea Kievului.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Rușii desfășoară o campanie de teroare împotriva sistemului nostru energetic. Vor cu adevărat să transforme frigul iernii într-un instrument de tortură și presiune asupra Ucrainei, asupra poporului nostru și asupra apărării noastre. Misiunea Rusiei nu s-a schimbat. Vrea să ne distrugă.”

Între timp, liderii celor 20 de state care fac parte din așa-numita „coaliție de voință” s-au angajat să elimine petrolul și gazul rusesc de pe piețele mondiale. Totul, ca parte a eforturilor de a-l determina pe Vladimir Putin să oprească războiul.

Mette Frederiksen, premierul danez: „Cred că strategia lui Putin a fost să aștepte ca noi să ne oprim la un moment dat, să renunțăm, dar desigur că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Din nou, am convenit să fim uniți în eforturile noastre, iar promisiunea noastră pentru tine, dragă Volodimir, pentru Ucraina și pentru toți europenii este că vom continua să vă fim alături.”

Noi sancțiuni europene împotriva Rusiei

Kremlinul a avertizat Uniunea Europeană că va suporta „consecințe” nespecificate după ce, la summitul de joi de la Bruxelles, a fost adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni care vizează sectorul energetic rusesc.

Pe lista neagră a europenilor au ajuns și 17 companii din China, India și Thailanda, care fac comerț cu Moscova. Motiv pentru care ministerul rus de externe a acuzat U.E. că își asumă rolul de „polițist global”.

