Cum va răspunde Rusia dacă Ucraina va primi rachete Tomahawk. Amenințarea clară făcută de Putin: „Să se gândească la asta”

La Bruxelles, liderii europeni au negociat ore întregi, joi, un proiect de confiscare a activelor rusești, blocate în Europa, pentru finanțarea efortului ucrainean de război. Însă nu au reușit să avanseze.

Belgia a fost țara care s-a opus constant, iar motivul invocat a fost teama de represaliile lui Putin. Rusia a anunțat joi că ceea ce vrea să facă Europa este furt.

Sancțiunile impuse miercuri de Statele Unite, dar și al 19-lea pachet propus de Uniunea Europeană, au provocat nemulțumirea liderului de la Kremlin.

După trei ani și jumătate de război, la o zi după ce Statele Unite și Europa au făcut front comun și au anunțat un set de sancțiuni dure împotriva Rusiei, Vladimir Putin a devenit împăciuitor.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Un dialog este întotdeauna mai bun decât confruntarea, certurile sau, cu atât mai mult, războiul. De aceea am susținut întotdeauna dialogul și îl susținem și acum”.

În timp ce fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a scris, pe rețelele sociale, că Statele Unite sunt adversarul Rusiei, iar deciziile lui Trump reprezintă un act de război, Putin a fost mai reținut. A catalogat sancțiunile americane impuse Rusiei drept un gest neprietenos, care ar putea duce la creșterea prețului la petrol pe plan global.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „(Sancțiunile) sunt, desigur, serioase pentru noi, e clar, și vor avea anumite consecințe. Totuși, ele nu vor avea un impact semnificativ asupra economiei noastre”.

Ce-i drept, cotațiile la prețul petrolului brut au crescut cu 4-5 procente. Organizația Statelor Producătoare de Petrol a anunțat, însă, că va crește capacitatea de extracție, pentru a compensa ieșirea de pe piață a petrolului rusesc.

Ivor Bennett, corespondent Sky News din Moscova: „Cred că acum există convingerea că merită durerea pe termen scurt, pentru consumatorii casnici, merită să plătești prețul pentru asta, fiindcă se speră că măsura va avea efectul dorit și că va împinge Rusia mai aproape de pace”.

De la Washington, administrația Trump a anunțat că sancțiunile au deja efectele dorite.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Am văzut în această dimineață câteva știri internaționale despre China care reduce achizițiile de petrol din Rusia. Știm că India a procedat la fel la solicitarea președintelui”.

Pe de altă parte, întrebat ce va face Rusia dacă Ucraina va primi rachete Tomahawk, Vladimir Putin a recurs la amenințări voalate.

Vladimir Putin: „Este o încercare de escaladare. Dacă vor exista lovituri cu această armă pe teritoriul Rusiei, răspunsul va fi foarte serios, ca să nu spun uluitor. Să se gândească la asta”.

În replică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la Bruxelles, la summitul șefilor de stat din UE, a răspuns că țara sa are propriile rachete cu rază lungă de acțiune.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Nu am folosit niciodată arme americane cu rază lungă de acțiune pentru ținte foarte importante de pe teritoriul Rusiei. Folosim clar capabilitățile cu rază lungă, de producție ucraineană. De la 150 de kilometri până la 3.000 de kilometri, acestea sunt cele mai noi capacități ale noastre”.

La Bruxelles, liderii Uniunii Europene au luat în discuție inclusiv folosirea activelor rusești înghețate, pentru finanțarea apărării Kievului. O astfel de acțiune ar echivala cu un „furt” și nu există căi legale de a o realiza - a reacționat purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, care a avertizat că un răspuns dureros va veni de la Moscova.

