Cum va răspunde Rusia dacă Ucraina va primi rachete Tomahawk. Amenințarea clară făcută de Putin: „Să se gândească la asta”

Stiri externe
24-10-2025 | 11:09
×
Codul embed a fost copiat

La Bruxelles, liderii europeni au negociat ore întregi, joi, un proiect de confiscare a activelor rusești, blocate în Europa, pentru finanțarea efortului ucrainean de război. Însă nu au reușit să avanseze.

autor
Stirileprotv

Belgia a fost țara care s-a opus constant, iar motivul invocat a fost teama de represaliile lui Putin. Rusia a anunțat joi că ceea ce vrea să facă Europa este furt.

Sancțiunile impuse miercuri de Statele Unite, dar și al 19-lea pachet propus de Uniunea Europeană, au provocat nemulțumirea liderului de la Kremlin.

După trei ani și jumătate de război, la o zi după ce Statele Unite și Europa au făcut front comun și au anunțat un set de sancțiuni dure împotriva Rusiei, Vladimir Putin a devenit împăciuitor.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Un dialog este întotdeauna mai bun decât confruntarea, certurile sau, cu atât mai mult, războiul. De aceea am susținut întotdeauna dialogul și îl susținem și acum”.

Citește și
Vladimir Putin
Vladimir Putin: Rusia nu va ceda presiunilor SUA și va răspunde puternic oricărui atac. Dialogul cu Trump rămâne o opțiune

În timp ce fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a scris, pe rețelele sociale, că Statele Unite sunt adversarul Rusiei, iar deciziile lui Trump reprezintă un act de război, Putin a fost mai reținut. A catalogat sancțiunile americane impuse Rusiei drept un gest neprietenos, care ar putea duce la creșterea prețului la petrol pe plan global.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „(Sancțiunile) sunt, desigur, serioase pentru noi, e clar, și vor avea anumite consecințe. Totuși, ele nu vor avea un impact semnificativ asupra economiei noastre”.

Ce-i drept, cotațiile la prețul petrolului brut au crescut cu 4-5 procente. Organizația Statelor Producătoare de Petrol a anunțat, însă, că va crește capacitatea de extracție, pentru a compensa ieșirea de pe piață a petrolului rusesc.

Ivor Bennett, corespondent Sky News din Moscova: „Cred că acum există convingerea că merită durerea pe termen scurt, pentru consumatorii casnici, merită să plătești prețul pentru asta, fiindcă se speră că măsura va avea efectul dorit și că va împinge Rusia mai aproape de pace”.

De la Washington, administrația Trump a anunțat că sancțiunile au deja efectele dorite.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Am văzut în această dimineață câteva știri internaționale despre China care reduce achizițiile de petrol din Rusia. Știm că India a procedat la fel la solicitarea președintelui”.

Pe de altă parte, întrebat ce va face Rusia dacă Ucraina va primi rachete Tomahawk, Vladimir Putin a recurs la amenințări voalate.

Vladimir Putin: „Este o încercare de escaladare. Dacă vor exista lovituri cu această armă pe teritoriul Rusiei, răspunsul va fi foarte serios, ca să nu spun uluitor. Să se gândească la asta”.

În replică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la Bruxelles, la summitul șefilor de stat din UE, a răspuns că țara sa are propriile rachete cu rază lungă de acțiune.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Nu am folosit niciodată arme americane cu rază lungă de acțiune pentru ținte foarte importante de pe teritoriul Rusiei. Folosim clar capabilitățile cu rază lungă, de producție ucraineană. De la 150 de kilometri până la 3.000 de kilometri, acestea sunt cele mai noi capacități ale noastre”.

La Bruxelles, liderii Uniunii Europene au luat în discuție inclusiv folosirea activelor rusești înghețate, pentru finanțarea apărării Kievului. O astfel de acțiune ar echivala cu un „furt” și nu există căi legale de a o realiza - a reacționat purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, care a avertizat că un răspuns dureros va veni de la Moscova.

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, vladimir putin, Tomahawk ,

Dată publicare: 24-10-2025 11:09

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Putin a început să îl vâneze pe „fostul” iubitei sale secrete. Cine este bărbatul urmărit de agențiile de informații ruse
Stiri externe
Putin a început să îl vâneze pe „fostul” iubitei sale secrete. Cine este bărbatul urmărit de agențiile de informații ruse

Renumita gimnastă Alina Kabaeva l-a întâlnit pe Vladimir Putin pentru prima dată în 2001 – când el avea 49 de ani și ea 18 – înainte ca cei doi să înceapă o serie de aventuri ilicite.

Vladimir Putin: Rusia nu va ceda presiunilor SUA și va răspunde puternic oricărui atac. Dialogul cu Trump rămâne o opțiune
Stiri externe
Vladimir Putin: Rusia nu va ceda presiunilor SUA și va răspunde puternic oricărui atac. Dialogul cu Trump rămâne o opțiune

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Moscova nu va ceda presiunilor SUA sau altor țări și a avertizat că va răspunde puternic oricărui atac asupra Rusiei. Totodată, a sugerat continuarea dialogului cu președintele american Donald Trump.

Trump a trecut la fapte. Lovește puternic „fabrica de bani” a lui Putin ca să îl constrângă să oprească războiul
Stiri externe
Trump a trecut la fapte. Lovește puternic „fabrica de bani” a lui Putin ca să îl constrângă să oprească războiul

„Lipsa unui angajament serios față de procesul de pace” din partea lui Vladimir Putin a determinat Washingtonul să impună sancțiuni celor mai mari companii petroliere rusești.

Recomandări
Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate
Stiri Politice
Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului și urmează să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei, pe baza unui sondaj INSCOP din august, care a analizat șase scenarii.

De ce blochează tocmai Belgia ajutorul de 140 de mld. de euro pentru Ucraina, finanțat din active rusești. „Nu este un lux”
Stiri externe
De ce blochează tocmai Belgia ajutorul de 140 de mld. de euro pentru Ucraina, finanțat din active rusești. „Nu este un lux”

Un prim pas foarte prudent: liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalităţile de finanţare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut care s-ar baza pe activele ruseşti blocate, comentează AFP.

Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz: A fost introdusă o cantitate exagerată
Stiri actuale
Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz: A fost introdusă o cantitate exagerată

Sute de locuitori ai orașului Mioveni, din Argeș, au fost în alertă din cauza scurgerilor de gaze. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Octombrie 2025

46:28

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28