Rusia și Belarus rămân excluse de la Jocurile Paralimpice 2026. Nu vor putea participa la competiții

24-10-2025 | 09:41
Jocurile Paralimpice
Niciun sportiv rus sau belarus „nu se va putea califica" pentru Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina d'Ampezzo, ce vor avea loc în perioada 6-15 martie 2026.

Sabrina Saghin

Decizia survine ca urmare a poziției luate de marile federații internaționale, a anunțat joi Comitetul Internațional Paralimpic (IPC), citat de AFP.

În septembrie, IPC a decis de o manieră neaşteptată să reintegreze Rusia şi Belarus ca membri cu drepturi depline, în timp ce celelalte instanţe sportive continuă să excludă total ruşii din competiţiile internaţionale (atletism, schi, biatlon, sporturi colective, între care fotbalul), fie să le impună un drapel neutru şi condiţii stricte, din cauza invaziei ruse din Ucraina din 2022.

IPC confirmă că rușii nu se pot califica

Joi, IPC a reamintit, într-un comunicat, că „federaţia internaţională a fiecărui sport din programul Jocurilor Paralimpice este responsabilă să determine parcursul calificării pentru sportul său, precum şi eligibilitatea sportivilor care participă la aceste competiţii de calificare".

IPC a transmis că a „primit confirmarea din partea fiecărei din cele patru federaţii internaţionale ale căror sporturi sunt înscrise în programul Jocurilor Paralimpice de la Milano-Cortina d'Ampezzo (para-schi şi para-snowboard, para-biatlon, curling în scaun rulant şi para-hochei pe gheaţă) că în practică, niciun sportiv aparţinând celor două naţiuni nu se va putea califica pentru Jocurile din luna martie.”

Marţi, Federaţia internaţională de schi (FIS) a anunţat că decizia sa de a nu permite sportivilor ruşi şi belaruşi să participe la calificările pentru Jocurile Olimpice şi Paralimpice 2026.

Federațiile mențin suspendarea sportivilor

Joi, IPC a anunţat că Federaţia internaţională de biatlon a confirmat că federaţiile rusă şi belarusă „rămân suspendate din competiţii".

Comitetul Internaţional Paralimpic a anunţat, de asemenea, că Federaţia internaţională de hochei pe gheaţă a „confirmat că nu este posibil în practică pentru Rusia să se califice la Jocurile Olimpice din martie" şi că Belarus „nu are echipă de hochei de nivel internaţional".

În ce priveşte curlingul în scaun rulant, IPC reaminteşte că Federaţia internaţională a aplicat excluderea Rusiei şi a Belarusului din competiţii „până la finalul sezonului 2024-2025", ceea ce implică ca „echipele celor două naţiuni să nu se poată califica" pentru Milano-Cortina.

Parsons explică imposibilitatea calificării

Poziţiile luate de primele trei federaţii (schi şi snowboard, biatlon şi curling) „semnifică faptul că sportivii şi echipele Rusiei şi Belarus nu pot participa la evenimentele lor, ceea ce face imposibilă calificarea" pentru Jocurile Paralimpice 2026, a transmis Andrew Parsons, preşedintele IPC, citat în comunicat.

În ce priveşte hocheiul pe gheaţă, „în timp ce Belarus şi Rusia pot totuşi să participe la competiţii, în acest stadiu avansat al ciclului de calificare, cele şase echipe participante la turneul de calificare pentru Jocurile Paralimpice din noiembrie au fost deja stabilite", a adăugat IPC.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, belarus, competitie, jocurile paralimpice,

Dată publicare: 24-10-2025 09:41

