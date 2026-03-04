Militarilor americani trimiși pe front în Golful Persic li s-a spus, ca mesaj motivațional de îmbărbătare, că războiul împotriva Iranului ”face parte din planul divin al lui Dumnezeu”, susține un organism de supraveghere, citat de The Guardian.

Grupul pentru libertatea religioasă susține că peste 200 de soldați au trimis plângeri împotriva superiorilor care folosesc o retorică creștină extremistă pentru a justifica războiul. Comandanții militari americani le-au transmis soldaților, înainte de a-i trimite în Golf, că au venit ”vremurile sfârșitului” biblic, încercând să justifice astfel implicarea Statelor Unite în războiul din Iran, conform plângerilor depuse.

Fundația pentru Libertatea Religioasă Militară (MRFF) declară că a primit peste 200 de plângeri de la militari din toate ramurile forțelor armate, inclusiv pușcașii marini, forțele aeriene și forțele spațiale.

Un reclamant, identificat ca subofițer într-o unitate care putea fi desfășurată ”în orice moment pentru a se alătura” operațiunilor împotriva Iranului, a declarat pentru MRFF, într-o plângere consultată de The Guardian, despre comandantul lor: ”Ne-a îndemnat să le spunem trupelor noastre că toate acestea fac parte din planul divin al lui Dumnezeu și a făcut referire specifică la numeroase citate din Cartea Apocalipsei care se refereau la Armaghedon și la întoarcerea iminentă a lui Iisus Hristos”.

Comandanții americani propovăduiesc euforici războiul biblic și Sfârșitul Timpurilor

Comandantul a mai spus că ”președintele Trump a fost uns de Iisus să aprindă focul semnal în Iran pentru a provoca Armaghedonul și a marca întoarcerea Sa pe Pământ”, a adăugat subofițerul.

Plângerea subofițerului a fost depusă în numele a 15 soldați, inclusiv 11 creștini, o persoană musulmană și o persoană evreică. Plângerea a fost transmisă inițial de MRFF lui Jonathan Larsen, un jurnalist independent.

”Ori de câte ori Israelul sau SUA sunt implicate în Orientul Mijlociu, auzim aceste lucruri despre naționaliștii creștini care au preluat guvernul nostru și, cu siguranță, armata noastră americană”, a declarat Mikey Weinstein, președintele MRFF, veteran al forțelor aeriene, pentru The Guardian.

”Membrii militari nu sunt cu adevărat capabili să se apere singuri, pentru că superiorul lor militar nu este totuși șeful de tură de la Starbucks”, a adăugat veteranul.

În declarația sa, veteranul Weinstein a sugerat că rapoartele indică o creștere a extremismului creștin în armata americană, menționând că reclamanții ”raportează euforia nelimitată a comandanților lor” care percep un ”război biblic de pedepsire”, care este în mod clar ”semnul incontestabil al abordării rapide a creștinismului de fundamentalist «Sfârșitul Timpurilor»”.

Secretarul Apărării, adept al creștinismului extremist care prevede pedeapsa cu moartea pentru homosexuali

El a mai spus că plângerile făcute de sute de soldați americani arată o încălcare clară a separării dintre biserică și stat.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, este cunoscut pentru îmbrățișarea naționalismului creștin. Anterior, el a susținut doctrina „suveranității sferei”, o viziune asupra lumii derivată din credințele extremiste ale reconstrucționismului creștin.

Filosofia prevede pedeapsa capitală pentru homosexualitate și familii și biserici strict patriarhale.

În august 2025, Hegseth a repostat un articol CNN pe rețeaua X, axat pe pastorul Doug Wilson, un naționalist creștin care a co-fondat Comuniunea Bisericilor Evanghelice Reformate (CREC), cu sediul în Idaho. În articol, Wilson spune că nu crede că femeile ar trebui să dețină poziții de conducere în armată sau să poată ocupa roluri de luptă de profil înalt. ”Aș vrea să văd această națiune ca fiind o națiune creștină și aș vrea ca această lume să fie o lume creștină”, spunea pastorul Wilson.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la aceste plângeri, Pentagonul nu a răspuns, ci a distribuit public clipuri cu Hegseth discutând despre operațiunea din Iran.