Un boicot de care lui Donald Trump nu-i pasă. „Nu-mi pasă deloc”, a asigurat președintele american pentru media Politico. Apoi a adăugat: „Cred că Iranul este o țară foarte greu de învins. Sunt la capătul puterilor.”

Cu câteva zile înainte de declarațiile lui Donald Trump, președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a declarat la televiziunea națională că „după acest atac al Statelor Unite, este puțin probabil să putem lua în considerare Cupa Mondială”.

O astfel de decizie nu este însă luată în considerare de FIFA, care se străduiește de mult timp să evite amestecul geopoliticii cu Cupa Mondială, dar care refuză pentru moment să comenteze. Mattias Grafström, secretarul general al FIFA, a indicat totuși că a „organizat o reuniune” sâmbătă. „Este prematur să comentăm în detaliu, dar vom urmări îndeaproape evoluția situației în toate domeniile din întreaga lume”, a adăugat el.

Deși nu se știe încă dacă Iranul va pleca în America pentru a participa la Cupa Mondială din această vară (11 iunie - 19 iulie 2026), iranienii trebuie să dispute cele trei meciuri din Grupa G în Statele Unite. Mai întâi împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie, apoi împotriva Belgiei pe 21 iunie, la Los Angeles, și împotriva Egiptului pe 26 iunie, la Seattle. Un meci denumit, de altfel, „meciul mândriei”, în sprijinul comunității LGBTQIA+, care a stârnit controverse.