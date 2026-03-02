A atacat șapte națiuni, dintre care trei — Iran, Nigeria și Venezuela — nu mai fuseseră niciodată ținte ale unor lovituri militare americane.

A autorizat mai multe lovituri aeriene individuale în 2025 decât a făcut președintele Biden în patru ani.

Trump a candidat explicit ca președinte anti-război

Trump a candidat explicit ca președinte anti-război. Casa Albă susține că el rămâne în continuare astfel — că epuizează întotdeauna diplomația înainte de a acționa și că proiectarea unei forțe copleșitoare este, în sine, o cale spre o pace durabilă.

• Moartea a trei militari americani în primele 24 de ore ale loviturilor lui Trump împotriva Iranului pune acest argument la cea mai dură încercare.

• „Din păcate, probabil vor mai fi și altele până se va încheia. Așa stau lucrurile”, a spus

Trump într-o declarație video duminică. „Dar vom face tot posibilul pentru ca acest lucru să nu se întâmple”, a adăugat el, promițând să „răzbune moartea lor”.

Lovituri distinctive

Loviturile ordonate de Trump sunt distinctive din punct de vedere istoric nu doar prin număr, ci și prin natură.

• Campaniile post-11 septembrie ale președintelui Bush și războaiele cu drone ale președintelui Obama au fost masive ca amploare — dar concentrate în teatre moștenite sau autorizate de Congres.

• Pe lângă eforturile tradiționale de combatere a terorismului, Trump a deschis noi fronturi — o lovitură de Crăciun în Nigeria, ambarcațiuni de trafic de droguri scufundate în Caraibe, Nicolás Maduro capturat la Caracas.

• Modelul său preferat este constant: fără trupe la sol, fără implicări de lungă durată, forță copleșitoare aplicată rapid și prezentată drept esențială pentru apărarea intereselor americane.

Operațiunea militară americană în curs împotriva Iranului se află acum într-o categorie proprie — cel mai agresiv și riscant act de politică externă al președinției lui Trump.

• Trump a lansat Operațiunea Epic Fury — o campanie comună SUA-Israel menită explicit să răstoarne guvernul iranian — fără autorizare din partea Congresului sau o dezbatere publică susținută.

• Aceasta a fost precedată de cea mai mare concentrare de forțe militare americane în Orientul Mijlociu de la invazia Irakului din 2003 — un avertisment pentru Iran că eșecul negocierilor de la Geneva va avea consecințe.

Trump a stabilit mai multe obiective pentru operațiune, despre care a spus că ar putea dura patru săptămâni: distrugerea amenințărilor reprezentate de rachetele balistice ale Iranului, industria sa de rachete și marina militară.

• Liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a fost asasinat în primele 24 de ore prin lovituri israeliene, alături de zeci de oficiali de rang înalt ai regimului.

• Loviturile SUA și Israel nu dau semne de încetinire, în timp ce rachetele și dronele iraniene de represalii lovesc aliații din Golf.