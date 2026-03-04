Strategia cancelarului german de a nu-l contrazice niciodată pe președintele SUA în fața camerelor de filmat pare umilitoare, dar el crede că doar așa îl poate convinge în privința sprijinului acordat Ucrainei și a comerțului cu Europa, scrie POLITICO.

Cancelarul german Friedrich Merz a depus eforturi mari pentru a intra în grațiile președintelui american Donald Trump. Însă întâlnirea lor de marți din Biroul Oval a ridicat două întrebări importante: Cât de departe este dispus Merz să meargă pentru a câștiga favorurile lui Trump - și cu ce cost politic?

Cancelarul german conservator a stat respectuos și în mare parte tăcut în timp ce Trump a amenințat că va „pune embargo” Spaniei pentru că nu cheltuiește mai mult pentru apărare și pentru că a condamnat atacurile americane asupra Iranului. Merz nu a scos un cuvânt nici atunci când Trump l-a atacat pe premierul britanic Keir Starmer pe o serie de teme - „nu avem de-a face aici cu vreun Winston Churchill” - și a amenințat că va escalada războiul său comercial cu Europa.

Tăcerea lui Merz a făcut parte dintr-o strategie evidentă: să nu-l contrazici niciodată pe Trump în fața camerelor de filmat și să încerci apoi, în discuții private, să-l convingi pe președintele american să vadă lucrurile în felul în care le vede Germania.

Totuși, imaginea celui mai puternic lider național al UE stând servil lângă Trump, în timp ce acesta îi mustra pe ceilalți lideri europeni, probabil că i-a deranjat pe mulți germani și a lăsat un gust amar în capitalele din întreaga Europă, subliniind pericolele politice ale efortului de a te face pe placul președintelui SUA.

De asemenea, arată neputința relativă a unui lider german ale cărui principale obiective de politică externă - de la descurajarea agresiunii rusești, la consolidarea economiei Germaniei bazate pe exporturi - depind în mare măsură de un act de echilibrare adesea umilitor pentru a gestiona relațiile cu un Trump imprevizibil și extrem de sensibil la critici.

Scena din Biroul Oval: Merz chicotește aprobator în timp ce Trump se laudă

Merz pare să fi reușit să-l facă pe Trump să-l placă. Președintele l-a numit pe cancelar „prieten” și l-a lăudat pentru că a făcut „o treabă cu adevărat excelentă”. Trump a părut, de asemenea, recunoscător pentru sprijinul retoric al cancelarului pentru atacurile americane asupra Iranului, spunând că Merz „ne-a ajutat” și a fost „foarte amabil” în această chestiune.

Aceasta a fost, de fapt, strategia lui Merz în discuțiile cu Trump. Înainte de plecare, el a spus că susține obiectivele lui Trump cu privire la Teheran, chiar dacă a recunoscut teama că atacurile ar putea duce la un scenariu de tip irakian. „Acum nu este momentul să le ținem lecții partenerilor și aliaților noștri”, a concluzionat el, ascunzându-și îngrijorările.

Odată ajunși în Biroul Oval, în timp ce Trump se lăuda cu pagubele pe care atacurile aeriene americane le-au provocat Iranului – „aproape totul a fost distrus” – Merz a chicotit aprobator și a spus că Germania este „pe aceeași lungime de undă” în ceea ce privește necesitatea eliminării regimului de la Teheran.

În schimb, prim-ministrul socialist spaniol, Pedro Sánchez, a atras furia lui Trump pentru că a criticat atacurile Iranului ca fiind ilegale și a interzis SUA să folosească baze spaniole pentru a ataca țara din Golf. De asemenea, premierul spaniol a refuzat să respecte noua țintă de cheltuieli a NATO de 5% din PIB, impusă de Trump.

Din aceste motive, Trump a declamat în stilul propriu: „Vom întrerupe tot comerțul cu Spania. Nu vrem să mai avem nimic de-a face cu Spania”.

Merz nu a spus nimic despre asta, fiind de acord doar că Spania trebuie să cheltuiască mai mult pentru apărare. „Încercăm să-i convingem că aceasta face parte din securitatea noastră comună, că trebuie să respectăm cu toții aceste cifre”, a spus el.

La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron, în contrast puternic cu Merz, s-a aliniat ulterior public cu Sánchez în a pune la îndoială legalitatea războiului lui Trump.

Merz a tăcut mâlc când Trump îi ataca dur pe premierii din Anglia și Spania

Merz nu a spus nimic nici când Trump l-a atacat pe Starmer, de centru-stânga, în legătură cu o dispută continuă între Washington și Londra privind statutul Diego Garcia - o insulă din arhipelagul Chagos din Oceanul Indian, care găzduiește o bază militară comună SUA-Regatul Unit.

„Regatul Unit a fost foarte, foarte necooperant cu acea insulă stupidă pe care o au, pe care au cedat-o”, a spus Trump. „Ei distrug relațiile. Este o rușine”.

Merz știe foarte bine că are nevoie de legături strânse atât cu prim-ministrul britanic, cât și cu cel spaniol. Starmer este un aliat important în formatul „E3” pe care Germania, Franța și Regatul Unit îl folosesc pentru a coordona strategia europeană față de Ucraina. Între timp, Sánchez reprezintă cea mai mare facțiune din cadrul grupului de centru-stânga al Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, cu care conservatorii lui Merz trebuie să ajungă la compromisuri.

În urma întâlnirii sale de marți cu Trump, Merz a declarat: „Nu există nicio șansă ca Spania să fie tratată separat prost” în ceea ce privește comerțul, în calitate de membru al UE. De asemenea, el a spus că l-a apărat pe Starmer în fața lui Trump, spunându-i președintelui american că liderul britanic „aduce o contribuție cu adevărat foarte, foarte mare, foarte, foarte valoroasă în formatul E3 pentru a pune capăt războiului din Ucraina și că consider că această critică la adresa sa este nejustificată”.

Secretul lui Merz în relația cu Trump: ”Am făcut asta cu ușile închise”

Secretul, a spus Merz, a fost să nu-l corecteze pe Trump în fața camerelor de filmat. „Am făcut asta cu ușile închise pentru că, așa cum am spus, nu am vrut să intru în conflict pe scena deschisă acolo”.

Poate că cea mai mare întrebare pentru Merz este, însă, dacă această conciliere chiar funcționează. Scopul lui Merz, la urma urmei, a fost să-l convingă pe Trump să dezescaladeze războiul său tarifar împotriva Europei și să-l determine pe liderul american să facă presiuni mai agresive asupra președintelui rus Vladimir Putin cu sancțiuni pentru a pune capăt războiului Kremlinului în Ucraina.

Merz a declarat după întâlnirea sa cu Trump că i-a arătat președintelui american o hartă a frontului din Ucraina și că a rămas cu impresia „că președintele înțelege acum mai bine ce este în joc pentru această țară” când vine vorba de necesitatea de a evita concesiile teritoriale. De asemenea, a spus că i-a transmis lui Trump că acordul comercial UE-SUA convenit vara trecută nu este supus dezbaterii.

„Aici, la Washington, ei știu că noi, cei din partea europeană, am atins o limită în ceea ce privește ceea ce suntem dispuși să acceptăm”, a spus Merz. „Am impresia că președintele și personalul său văd și ei lucrurile în același fel”.

Păstrând această oportunitate de a-l convinge pe Trump în astfel de chestiuni, Merz evită confruntarea deschisă cu președintele. Desigur, în spatele ușilor închise, Trump i-ar fi putut spune lui Merz ce voia să audă.

În fața camerelor de filmat, însă, întâlnirea de marți nu a oferit nicio dovadă că Merz a reușit să-l convingă pe Trump în chestiuni cheie. Dimpotrivă, Trump a amenințat că își va intensifica războaiele comerciale și s-a plâns că a dat „cantități masive de muniție” Ucrainei.

Ca tactică de politică externă, Merz ar fi putut descoperi că flatarea lui Trump are pericolele și limitele sale.