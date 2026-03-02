LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA

Trei morţi şi 14 răniţi într-un atac armat asupra unui bar din Texas. FBI investighează posibile legături cu terorismul. FOTO

Stiri externe
Gettyimages 2264287643
Getty

FBI investighează posibile legături cu terorismul în cazul unui atac armat în masă care a avut loc duminică dimineața în Austin, Texas. Conform poliției, atacul a dus la moartea a cel puțin trei persoane și rănirea a 14, informează Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

Suspectul a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția la fața locului. Paisprezece persoane au fost spitalizate, dintre care trei se află în stare critică.

Oficialii din cadrul forțelor de ordine nu au dezvăluit identitatea autorului atacului și nu au indicat un motiv specific, dar agentul FBI Alex Doran a declarat duminică pentru reporteri că „există indicii în vehiculul suspectului care sugerează o posibilă legătură cu terorismul”.

Grupul comun al FBI pentru combaterea terorismului colaborează cu Departamentul de Poliție din Austin în cadrul anchetei, care include personal din echipele de colectare a probelor și de criminalistică digitală ale agenției federale, a declarat Doran într-o conferință de presă.

Gettyimages 2264287643
×

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

ULTIMELE ȘTIRI

Război în Orientul Mijlociu. Franța anunță că este pregătită ”să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei

Război în Orientul Mijlociu. Franța anunță că este pregătită ”să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei

Reciclarea plasticului, un ”eșec catastrofal”? 12 cauze. Și posibile soluții

Reciclarea plasticului, un ”eșec catastrofal”? 12 cauze. Și posibile soluții

Alte două comune din România vor să se comaseze. În toamnă vor organiza un referendum

Alte două comune din România vor să se comaseze. În toamnă vor organiza un referendum

CELE MAI CITITE

Horoscop 2 martie 2026, cu Neti Sandu. O zodie poate da astăzi peste o sursă suplimentară de bani

Horoscop 2 martie 2026, cu Neti Sandu. O zodie poate da astăzi peste o sursă suplimentară de bani

Numere câștigătoare la tragerile loto de duminică, 1 martie 2026. Report de peste 10 milioane de euro la Joker

Numere câștigătoare la tragerile loto de duminică, 1 martie 2026. Report de peste 10 milioane de euro la Joker

Țările arabe anunță un ”răspuns unificat” împotriva Iranului, după ce Teheranul a atacat cu rachete toate statele vecine

Țările arabe anunță un ”răspuns unificat” împotriva Iranului, după ce Teheranul a atacat cu rachete toate statele vecine

Realitatea care nu miroase deloc bine. Cum au ajuns dejecțiile să fie revărsate pe fundul Dunării, pe banii de la UE

Realitatea care nu miroase deloc bine. Cum au ajuns dejecțiile să fie revărsate pe fundul Dunării, pe banii de la UE

NYT: Agenţia Centrală de Informaţii a SUA l-a urmărit pe Ali Khamenei timp de mai multe luni înainte să-l elimine

NYT: Agenţia Centrală de Informaţii a SUA l-a urmărit pe Ali Khamenei timp de mai multe luni înainte să-l elimine

LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA

LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA

Împușcăturile au avut loc în fața Buford's, un bar popular în stil roadhouse din centrul orașului Austin, cunoscut pentru proximitatea sa față de food truck-uri, potrivit relatărilor din presa locală.

Potrivit ziarului Austin American-Statesman, șefa poliției din Austin, Lisa Davis, a declarat că autorul atacului a condus un SUV mare în jurul barului de mai multe ori înainte de a opri, aprinzând luminile de avarie, coborând geamul și tragând asupra clienților aflați în curtea Buford's și în fața barului.

Incidentul a fost al 56-lea atac armat din SUA soldat cu mai multe victime în acest an.

Conform datelor din Gun Violence Archive, care definește un atac armat în masă ca fiind un incident în care cel puțin patru persoane (fără a-l include pe atacator) sunt rănite sau ucise de focuri de armă, Statele Unite au înregistrat 407 atacuri armate în masă anul trecut.

Primarul din Suceava care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Riscă până la 5 ani de închisoare

Sursa: News.ro

Etichete: atac armat, Texas,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Românul prins sub bombardamentele din Teheran: „Iranul e a doua mea casă!“
Românul prins sub bombardamentele din Teheran: „Iranul e a doua mea casă!“
Citește și...
Atac armat în SUA. Patru persoane au fost înjunghiate, iar atacatorul a fost împuşcat mortal de poliţie | FOTO
Stiri externe
Atac armat în SUA. Patru persoane au fost înjunghiate, iar atacatorul a fost împuşcat mortal de poliţie | FOTO

Patru persoane au fost înjunghiate marţi, în apropiere de Seattle, în nord-vestul Statelor Unite, iar presupusul atacator a fost împuşcat mortal de poliţie, potrivit autorităţilor locale, citate de AFP.

Atac armat la un patinoar din SUA. Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte trei rănite. VIDEO
Stiri externe
Atac armat la un patinoar din SUA. Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte trei rănite. VIDEO

Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte trei rănite luni de un bărbat înarmat la un patinoar din Pawtucket, statul american Rhode Island (nord-est), unde avea loc un meci de hochei, au anunţat autorităţile locale, notează AFP.

Atac armat într-un campus universitar din SUA. Două persoane au murit, iar una a fost rănită
Stiri externe
Atac armat într-un campus universitar din SUA. Două persoane au murit, iar una a fost rănită

Două persoane au fost ucise, iar o a treia a fost rănită într-un atac armat produs joi seara în campusul Universităţii Statului South Carolina, a anunţat instituţia, potrivit AFP. 

Recomandări
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA
Stiri externe
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA

În cea de-a treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane împotriva Iranului, armata israeliană a continuat luni atacurile pe scară largă asupra Teheranului, vizând şi Hezbollah, care, pentru prima dată în conflict, a atacat Israelul dinspre Liban.

Ministrul Energiei: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate
Știri Actuale
Ministrul Energiei: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculaţiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste 10 lei litrul sunt nişte "minciuni sfruntate".

România va activa mecanismul civil european. Cetățeni români vor fi aduși luni seara la București din Israel
Știri Actuale
România va activa mecanismul civil european. Cetățeni români vor fi aduși luni seara la București din Israel

Guvernul anunţă, în urma şedinţei de luni dimineaţa, de la Palatul Victoria, că luni seară vor ajunge la Bucureşti cetăţeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, ţară care are deschis spaţiul aerian.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 02 Martie 2026

03:27:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picătură

42:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 4

21:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Fotbalistul român care a renunțat la salariul de 65,000 de dolari pe lună: „Eram foarte nervos!“

Sport

Progres, dar la ce folos? Radu Drăgușin, cel mai bun om al lui Tottenham, în eșecul de la Fulham, care îi apropie de Championship