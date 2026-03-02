Trei morţi şi 14 răniţi într-un atac armat asupra unui bar din Texas. FBI investighează posibile legături cu terorismul. FOTO

Suspectul a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția la fața locului. Paisprezece persoane au fost spitalizate, dintre care trei se află în stare critică.

Oficialii din cadrul forțelor de ordine nu au dezvăluit identitatea autorului atacului și nu au indicat un motiv specific, dar agentul FBI Alex Doran a declarat duminică pentru reporteri că „există indicii în vehiculul suspectului care sugerează o posibilă legătură cu terorismul”.

Grupul comun al FBI pentru combaterea terorismului colaborează cu Departamentul de Poliție din Austin în cadrul anchetei, care include personal din echipele de colectare a probelor și de criminalistică digitală ale agenției federale, a declarat Doran într-o conferință de presă.