Trei morţi şi 14 răniţi într-un atac armat asupra unui bar din Texas. FBI investighează posibile legături cu terorismul. FOTO

Suspectul a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția la fața locului. Paisprezece persoane au fost spitalizate, dintre care trei se află în stare critică.
Oficialii din cadrul forțelor de ordine nu au dezvăluit identitatea autorului atacului și nu au indicat un motiv specific, dar agentul FBI Alex Doran a declarat duminică pentru reporteri că „există indicii în vehiculul suspectului care sugerează o posibilă legătură cu terorismul”.
Grupul comun al FBI pentru combaterea terorismului colaborează cu Departamentul de Poliție din Austin în cadrul anchetei, care include personal din echipele de colectare a probelor și de criminalistică digitală ale agenției federale, a declarat Doran într-o conferință de presă.
Împușcăturile au avut loc în fața Buford's, un bar popular în stil roadhouse din centrul orașului Austin, cunoscut pentru proximitatea sa față de food truck-uri, potrivit relatărilor din presa locală.
Potrivit ziarului Austin American-Statesman, șefa poliției din Austin, Lisa Davis, a declarat că autorul atacului a condus un SUV mare în jurul barului de mai multe ori înainte de a opri, aprinzând luminile de avarie, coborând geamul și tragând asupra clienților aflați în curtea Buford's și în fața barului.
Incidentul a fost al 56-lea atac armat din SUA soldat cu mai multe victime în acest an.
Conform datelor din Gun Violence Archive, care definește un atac armat în masă ca fiind un incident în care cel puțin patru persoane (fără a-l include pe atacator) sunt rănite sau ucise de focuri de armă, Statele Unite au înregistrat 407 atacuri armate în masă anul trecut.
