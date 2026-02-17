Atac armat la un patinoar din SUA. Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte trei rănite. VIDEO

"Avem trei persoane decedate", inclusiv suspectul, a declarat şefa poliţiei din Pawtucket, Tina Goncalves, într-o conferinţă de presă.

Trei persoane rănite au fost duse la spital şi sunt "în stare critică", a adăugat ea.

Atac țintit legat de o dispută familială

Primele elemente ale anchetei poliţiei sugerează, în opinia sa, că a fost vorba de un atac ţintit care ar putea fi legat de o dispută familială.

Deocamdată nu au fost publicate detalii despre identitatea victimelor.

Împuşcăturile au avut loc în timpul unui meci de hochei pentru tineret.

Imagini distribuite pe reţelele sociale, a căror autenticitate nu a putut fi verificată de AFP, arată jucători şi spectatori în fugă să se adăpostească în timp ce se auzeau focuri de armă în interiorul arenei acoperite.