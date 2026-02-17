Atac armat la un patinoar din SUA. Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte trei rănite. VIDEO

Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO
Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte trei rănite luni de un bărbat înarmat la un patinoar din Pawtucket, statul american Rhode Island (nord-est), unde avea loc un meci de hochei, au anunţat autorităţile locale, notează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

"Avem trei persoane decedate", inclusiv suspectul, a declarat şefa poliţiei din Pawtucket, Tina Goncalves, într-o conferinţă de presă.

Trei persoane rănite au fost duse la spital şi sunt "în stare critică", a adăugat ea.

Atac țintit legat de o dispută familială

Primele elemente ale anchetei poliţiei sugerează, în opinia sa, că a fost vorba de un atac ţintit care ar putea fi legat de o dispută familială.

Deocamdată nu au fost publicate detalii despre identitatea victimelor.

Împuşcăturile au avut loc în timpul unui meci de hochei pentru tineret.

Imagini distribuite pe reţelele sociale, a căror autenticitate nu a putut fi verificată de AFP, arată jucători şi spectatori în fugă să se adăpostească în timp ce se auzeau focuri de armă în interiorul arenei acoperite.

"După focurile de armă, eu şi coechipierii mei am alergat direct la vestiar", a declarat pentru postul local WJAR un martor care se afla pe gheaţă când au avut loc împuşcăturile.

"Ne-am lipit de uşă şi am încercat să rămânem în siguranţă înăuntru", a spus el.

SUA, cu cea mai mare rată de decese cauzate de arme de foc

Cu mai multe arme de foc în circulaţie decât locuitori, Statele Unite au cea mai mare rată de decese cauzate de arme de foc dintre toate ţările dezvoltate.

Împuşcăturile în masă sunt un flagel recurent pe care guvernele succesive nu au reuşit până acum să-l combată, deoarece mulţi americani rămân profund ataşaţi de dreptului de a purta arme, garantat de Constituţie.

În 2024, peste 16.000 de persoane, fără a număra sinuciderile, au fost ucise de arme de foc, potrivit ONG-ului Gun Violence Archive.

Istoria americană recentă este marcată de împuşcături în masă, fără ca niciun loc din viaţa de zi cu zi să pară sigur, de la locul de muncă la biserică, de la supermarket la clubul de noapte, de la drumurile publice la transportul în comun. 

Sursa: Agerpres

