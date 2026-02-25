Atac armat în SUA. Patru persoane au fost înjunghiate, iar atacatorul a fost împuşcat mortal de poliţie | FOTO

Viktor Orban îi acuză pe liderii de la Bruxelles că ”au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” în Ucraina
Stiri externe
Patru persoane au fost înjunghiate marţi, în apropiere de Seattle, în nord-vestul Statelor Unite, iar presupusul atacator a fost împuşcat mortal de poliţie, potrivit autorităţilor locale, citate de AFP.

Mihaela Ivăncică

Deocamdată, autorităţile nu au oferit detalii despre identitatea victimelor, precizând doar că suspectul avea 32 de ani.

Mai mulţi martori au sunat la ora locală 9:30 pentru a anunţa că un bărbat ataca oameni cu un cuţit în faţa unei case.

Poliţiştii, care se deplasau spre locul incidentului, au fost informaţi şi despre prezenţa unui bărbat care încălca un ordin de restricţie în apropiere de Tacoma, oraş aflat la puţin peste o oră de Seattle, în statul Washington, a transmis pe reţelele sociale biroul şerifului din Pierce County.

Potrivit autorităţilor, patru persoane au murit la faţa locului, inclusiv suspectul, iar o a cincea victimă a decedat ulterior din cauza rănilor suferite.

