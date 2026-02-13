Atacul se înscrie într-o serie de tragedii legate de armele de foc care au avut loc în campusuri universitare din Statele Unite.

Campusul Universităţii Statului South Carolina (SCSU) a fost izolat joi, în jurul orei locale 21:15 (vineri, 04:15, ora României), după ce a fost semnalat un atac într-o cameră a căminului studenţesc Hugine Suites, au transmis reprezentanţii instituţiei într-un comunicat.

Universitatea se află în Orangeburg, la aproximativ 70 de kilometri sud-est de Columbia, capitala statului.

Ancheta a fost preluată de poliţia din South Carolina.

Până în prezent, nici conducerea universităţii, nici anchetatorii nu au făcut publice identităţile victimelor şi nici starea de sănătate a persoanei rănite. De asemenea, nu au fost oferite informaţii despre o posibilă fugă a autorului sau a autorilor.

În luna octombrie, alte două atacuri armate, fără legătură între ele, au avut loc în campusul SCSU, soldate cu un mort şi doi răniţi, în timpul festivităţilor organizate la începutul anului universitar.

Universitatea a introdus atunci măsuri suplimentare de securitate, inclusiv „puncte de acces controlate la evenimentele majore, supraveghere video extinsă și protocoale îmbunătățite pentru comunicarea în situații de urgență”, potrivit vicepreședintelui instituției.

„Cursurile de vineri au fost anulate”, a anunțat universitatea pe Facebook. „Consilierii sunt disponibili pentru studenți.”

Universitatea de Stat din South Carolina, fondată în 1896, are peste 3.000 de studenți, conform site-ului oficial.

Un fenomen care zguduie universitățile americane

Cel mai recent atac armat într-o universitate americană a avut loc în decembrie. Atunci, două persoane au fost ucise și alte nouă rănite într-un atac armat în campusul Universității Brown din Rhode Island, una dintre cele mai prestigioase instituții din țară.

Atacul de joi a avut loc la doar două zile după un alt atac armat, în urma căruia opt persoane au murit într-un colegiu şi un liceu din Canada, unde astfel de incidente sunt însă extrem de rare.

În Statele Unite, cel de-al Doilea Amendament al Constituţiei stipulează că „dreptul poporului de a deţine şi purta arme nu va fi încălcat”.

De două decenii, acest drept se află în centrul unor controverse puternice în societatea americană, afectată mai mult decât oricare altă naţiune dezvoltată de tragedii provocate de armele de foc.

Curtea Supremă a SUA a reafirmat în repetate rânduri atât dreptul de a deţine arme, cât şi pe cel de a le purta în public.

Potrivit unui sondaj publicat de Pew Research Center, în 2023 aproape o treime dintre americani declarau că deţin o armă de foc.