Trei australieni au murit după ce o pană a rețelei telefonice a blocat accesul la serviciile de urgență timp de peste 10 ore

Stiri externe
20-09-2025 | 14:43
telefon
Shutterstock

Guvernul Australiei a acuzat sâmbătă compania de telecomunicaţii Optus că "i-a abandonat pe australieni", după ce trei oameni au murit din cauza întreruperii accesului la serviciile de urgenţă, informează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

O pană a reţelei telefonice produsă joi seara a afectat circa 600 de locuitori din trei regiuni, timp de cel puţin zece ore.

În statul Australia de Sud au murit în acest context un bebeluş de şase săptămâni şi o femeie de 68 de ani, a anunţat poliţia. În Australia de Vest a fost raportat încă un deces, conform presei locale.

Ministrul comunicaţiilor, Anika Wells, a declarat sâmbătă că Optus nu i-a ajutat pe australieni "atunci când aveau cea mai mare nevoie", iar "acest lucru este inacceptabil".

"Optus şi toţi furnizorii de telecomunicaţii au obligaţii în virtutea legii australiene de a garanta apelurile la serviciile de urgenţă", a reamintit ea, anunţând că este în curs o anchetă a autorităţii de reglementare a comunicaţiilor.

Compania implicată ar putea să fie amendată sau să suporte alte sancţiuni juridice. Optus a fost condamnată deja în 2023 la o amendă de 12 milioane de dolari australieni (circa 6,7 milioane de euro) după o pană care a întrerupt accesul mobil la internet timp de 12 ore.

Sursa: Agerpres

Etichete: australia, decese, pana,

